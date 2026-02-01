Mercato FC Nantes : Junior Mwanga claque la porte, le FCN pris de court

Le FC Nantes traverse une semaine agitée. Junior Mwanga, prêté par Strasbourg, a annoncé son départ sur les réseaux sociaux, laissant le club ligérien totalement surpris.

Pas de communiqué officiel, juste une story Instagram ! Samedi après-midi, Junior Mwanga a choisi de mettre fin à son aventure nantaise. « Merci au FC Nantes et bonne continuation pour la suite », a écrit le milieu défensif. Une déclaration qui tombe comme un pavé dans la mare pour un club qui n’était absolument pas informé d’une telle décision. Le joueur, prêté par Strasbourg, devait rester jusqu’à la fin de la saison.

Mais visiblement, la résiliation de contrat a été décidée unilatéralement. Pour Ahmed Kantari, l’entraîneur nantais, ce départ est presque anecdotique : « Chacun est responsable de ses propos. Je pense qu’aujourd’hui, le club n’a pas fait de communiqué. Alors maintenant, si les joueurs décident de partir d’eux-mêmes, moi ça ne me concerne pas », a-t-il déclaré, très remonté après la défaite à Lorient.

Une non-sélection qui fait des vagues

Mwanga n’avait pas été retenu pour le déplacement à Lorient, un choix que Kantari justifie par les performances jugées insuffisantes du joueur. « Je pense que vous voyez les matchs comme moi », a-t-il souligné, pointant les lacunes récentes du milieu défensif. Pourtant, le coach préfère ne pas s’attarder sur ce cas individuel, conscient des priorités immédiates du club : se maintenir en Ligue 1.

Le FC Nantes, 16e au classement et toujours barragiste, ne peut se permettre de se laisser distraire par des affaires internes. Avec six points de retard sur la zone de sécurité, chaque match devient crucial. L’incident Mwanga souligne néanmoins un problème plus large : la gestion du vestiaire et la communication autour du mercato.

Un match encourageant malgré la défaite

Samedi, malgré une défaite 2-1 face à Lorient, Nantes a montré un visage encourageant. Le club avait réussi à revenir à 1-1 avant de céder à la 89e minute, une égalisation refusée dans le temps additionnel pour un hors-jeu. Kantari a reconnu « beaucoup de frustration » mais a salué « l’état d’esprit affiché » et la « qualité de jeu » de ses joueurs en seconde période.

« Ils ont fait un match consistant, on a tiré deux fois plus que cette équipe de Lorient, on a touché beaucoup plus de ballons dans la surface, on a peut-être manqué un peu d’efficacité », a concédé le coach. Il reste convaincu que l’équipe peut progresser avec le retour des recrues et des joueurs blessés, annonçant ainsi un « tout autre visage » pour les prochaines rencontres.

