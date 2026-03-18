Mercato OM : C’est confirmé, une offre XXL arrive  

Deux géants européens accélèrent pour un prolifique attaquant de l’OM. Les dirigeants marseillais visent une vente XXL lors du prochain mercato estival.

Mercato OM : Greenwood sur le départ cet été ?

L’avenir de Mason Greenwood s’écrit désormais entre l’Italie et l’Espagne. Alors que l’Atlético de Madrid le suivait déjà de près, la Juventus Turin surgit. Pour l’OM, cette concurrence est une aubaine financière. Le club phocéen voit la valeur de son attaquant s’envoler.

L’Anglais sort d’un exercice éblouissant. Avec 25 buts et 8 passes décisives en 2025-2026, il signe la meilleure performance de sa vie. Arrivé de Manchester United pour 25 millions d’euros, le numéro 10 s’épanouit pleinement à Marseille. Les grands d’Europe s’activent pour le recruter. À Madrid, les Colchoneros seraient prêts à poser 100 millions d’euros sur la table l’été prochain pour s’attacher ses services.

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La donne change pourtant avec l’arrivée de la Vieille Dame. La Juventus Turin veut contrarier les plans espagnols. Luciano Spalletti, le coach turinois, adore le profil du Marseillais. Selon la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur italien en a fait sa cible prioritaire pour renforcer son attaque. Ce club italien est un sérieux prétendant pour s’offrir Greenwood. Les relations entre les dirigeants marseillais et turinois sont au beau fixe.

Un obstacle subsiste néanmoins pour les Italiens : la qualification en Ligue des Champions. Sans la plus prestigieuse des compétitions, le dossier sera complexe. À Marseille, on attend les offres. Plus les prétendants sont nombreux, plus les enchères grimpent. Le club phocéen compte bien vendre son joyau à un prix élevé.

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