Mercato FC Nantes : Rebondissement pour Hyeok-kyu Kwon

La direction du FC Nantes enregistre une mauvaise nouvelle pendant ce mercato hivernal. Le départ de Hyeok-kyu Kwon est avorté dans les dernières heures.

Mercato FC Nantes : Ça se complique pour Hyeok-kyu Kwon

Le FC Nantes multiplie les mouvements pour sauver sa place dans l’élite. Si le club a officialisé l’arrivée d’un sixième renfort hivernal, il doit composer avec un revers de dernière minute concernant le dégraissage de son effectif.

Ce jeudi, les Canaris ont officialisé l’arrivée de leur 6e recrue de janvier. Comme attendu, Mohamed Kaba rejoint les bords de l’Erdre sous la forme d’un prêt avec option d’achat, en provenance de Lecce. Le montant de l’option est estimé à 4 M€. Le milieu français vient compléter un mercato déjà animé, marqué par les signatures de Deiver Machado, Rémy Cabella, Ali Youssif, Frédéric Guilbert et Ibrahima Sissoko, sans oublier le retour de prêt d’Ignatius Ganago.

En parallèle, le FCN s’active pour dégraisser son effectif. Yassine Benhattab a été prêté au Stade de Reims, tandis que le prêt de Hyun-seok Hong a été rompu. Autre recrue estivale sur le départ, Mayckel Lahdo, prêté par l’AZ Alkmaar, est attendu à Brøndby au Danemark.

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Annoncé avec insistance au KVC Westerlo, Hyeok-kyu Kwon ne rejoindra finalement pas la Belgique. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, un désaccord de dernière minute a fait capoter l’opération. Un sérieux contretemps pour le milieu défensif sud-coréen, qui avait pourtant acté son départ sur les réseaux sociaux et dispose désormais de très peu de temps pour se trouver un nouveau point de chute.

Arrivé l’été dernier en provenance du Celtic Glasgow contre 250 000 €, Kwon a disputé 12 matchs de Ligue 1, dont 9 comme titulaire, avant de sortir des plans d’Ahmed Kantari. Le joueur de 24 ans n’a plus foulé les terrains depuis le 6 décembre 2025 face à Lens (1-2) et n’a pas été convoqué lors des trois dernières journées.

