PSG: Belle surprise dans le groupe d’Enrique pour Strasbourg

Le PSG vient de dévoiler le groupe convoqué par Luis Enrique pour le match de la 20e journée de Ligue 1, ce dimanche soir, contre le RC Strasbourg, avec une belle surprise au milieu de terrain.

Dro Fernandez avec le PSG pour affronter Strasbourg

Ce dimanche, à 20h45, le PSG (2e) se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg avec pour ambition de reprendre son fauteuil de leader. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Quentin Ndjantou. Par contre, l’entraîneur du PSG a décidé de convoquer pour la première fois la recrue hivernale Dro Fernandez.

Arrivé en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 8 millions d’euros, le milieu offensif de 18 ans pourrait donc connaître ses premières minutes en match officiel sous ses nouvelles couleurs ce soir, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. À noter également le retour de l’international sud-coréen Kang-In Lee, absent depuis sa blessure à la Coupe Intercontinentale le 17 décembre dernier contre Flamengo.

Le troisième gardien Renato Marin fait de son côté son retour après avoir joué avec l’équipe Espoirs ce mercredi (0-1 contre Rennes), il prend la place de David James qui a joué vendredi soir en Gambardella (5-0 au Mans). Du côté des jeunes, aucun n’est retenu pour ce match puisque Noham Kamara, David Boly ou encoer Noah Nsoki n’ont pas été retenus. Senny Mayulu ou Ibrahim Mbaye sont évidemment dans le groupe, mais plus vraiment considérables comme des jeunes désormais.

Le groupe du PSG à Strasbourg :

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Mendes, Hakimi, Beraldo, Hernandez

Milieux : Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Mayulu, Dro

Attaquants : Dembélé, Doué, Ramos, Barcola, Lee, Mbaye.