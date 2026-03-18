ASSE-Annecy : Deux mauvaises nouvelles, Sainté s’en frotte les mains

‎L’ASSE et Annecy se retrouvent ce week-end pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. ‎À quelques jours de ce déplacement au Chaudron, Annecy se retrouve en position délicate. Entre suspensions et blessures, Laurent Guyot devra bricoler un effectif amoindri pour défier une équipe de Saint-Etienne affamée.

‎Une préparation compliquée pour Annecy avant l’ASSE

‎Les Haut-Savoyards n’ont pas eu le temps de souffler après leur défaite face à Troyes (1-2). L’intensité du match a laissé des traces, et le calendrier serré ne joue pas en leur faveur. Samedi, ils devront enchaîner avec un déplacement à Saint-Étienne, une équipe reposée et ambitieuse.

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‎La récupération sera donc cruciale, mais déjà compromise par la fatigue accumulée. L’ASSE, elle, a bénéficié de trois jours supplémentaires pour peaufiner ses réglages et soigner ses organismes. Dans ce contexte, chaque détail comptera, et Annecy devra faire preuve d’un mental à toute épreuve pour tenir tête aux Verts.

‎ASSE-Annecy : Valentin Jacob suspendu, Kouadio incertain

‎La première mauvaise nouvelle est connue : Valentin Jacob manquera le déplacement. Expulsé dans les dernières secondes face à Troyes, le milieu offensif devra observer un match de suspension. ‎Si Jacob n’est pas toujours titulaire, sa capacité à dynamiser l’attaque depuis le banc manquera à coup sûr.

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Dans une rencontre où Annecy pourrait chercher à inverser la tendance, son absence réduit considérablement les options offensives de Laurent Guyot. Autre absence notable, ‎Julien Kouadio, pilier du flanc gauche. Il a quitté ses coéquipiers sur blessure à la 79e minute. Touché à la cheville, son état reste à confirmer.

‎Avant sa sortie, le latéral avait brillé, en délivrant une passe décisive et en multipliant les efforts défensifs. Son absence représenterait un vrai casse-tête pour Annecy, surtout face à une AS Saint-Etienne capable de punir chaque espace laissé sur les côtés. La suite de la semaine sera donc décisive pour savoir si Kouadio pourra prendre part au match.

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