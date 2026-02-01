PSG : Vitinha fixe une condition drastique pour son avenir !

Régulièrement annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid et Manchester City, Vitinha ne pense pas à un départ du PSG de si tôt. Mais une chose pourrait totalement faire basculer son avenir dans la capitale.

Mercato PSG : Vitinha lie son avenir à Luis Enrique

Troisième au Ballon d’Or 2025, Vitinha est aujourd’hui perçut comme le meilleur milieu de terrain du monde. Depuis les départs de Neymar Jr et Lionel Messi, l’international portugais est devenu le maître à jouer du Paris Saint-Germain. Pièce maîtresse de Luis Enrique, l’ancien joueur du FC Porto est devenu un intouchable aux yeux de l’entraîneur espagnol et de la direction du club de la capitale.

En Espagne, un intérêt du Real Madrid est régulièrement évoqué. Après avoir perdu Toni Kroos et Luka Modric, les dirigeants madrilènes seraient prêts à formuler une offre de plus de 100 millions d’euros pour déloger Vitinha du Paris SG. Mais Florentino Pérez, le président des Merengues, sait déjà que c’est quasiment mission impossible, tant il est difficile de faire craquer son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi.

Surtout pour un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2029. Cependant, un évènement pourrait changer la donne dans ce dossier. En effet, selon les dernières informations relayées par le site Defensa Central, Vitinha pourrait forcer son départ du PSG si Luis Enrique venait à quitter le club de la capitale française. C’est en tout cas le scénario rêvé par les dirigeants madrilènes. Et le PSG dans tout ça ?

Selon Planeta Real Madrid, il n’y a ni clause ni prix fixé, mais les décideurs du Paris Saint-Germain pourraient écouter une énorme offre. Pour rappel, Luis Enrique est sous contrat jusqu’en juin 2027 et le Qatar tente actuellement de lui faire signer un nouveau bail jusqu’en 2030.