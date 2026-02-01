PSG : Campos sort la vraie raison du départ de Mbappé

Profitant d’une longue interview avec le journal espagnol Marca, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, est revenu sur le départ tumultueux de Kylian Mbappé à l’été 2024. Le dirigeant portugais a dû faire un choix fort. Explications.

Campos : « J’entretiens une relation particulière avec Kylian Mbappé »

Luis Campos, conseiller sportif du PSG, est revenu sur le départ conflictuel de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain en 2024. Un moment, où le dirigeant portugais a mis l’émotion de côté autour d’un joueur, dont il est proche après avoir accompagné ses débuts à l’AS Monaco. Luis Campos explique avoir mis l’affect de côté au moment de gérer le départ du joueur en 2024 pour préserver les intérêts du PSG.

« J’ai une relation spéciale avec Kylian depuis qu’il a 14 ou 15 ans, je ne vais pas l’oublier et je ne vais pas la cacher, mais dans ce cas, j’ai essayé d’être le moins émotionnel possible, j’ai essayé d’être le plus rationnel », a confié le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi dans une interview accordée au journal Marca.

« J’ai toujours pensé à protéger l’équipe et les autres joueurs, nous ne pouvions pas laisser tout le club payer pour l’affaire Kylian, aussi bon que soit Kylian Mbappé. Ma préoccupation, celle de l’entraîneur et de la direction du club, était de faire sentir aux autres qu’ils sont importants. Nous avons réussi à gérer quelque chose d’émotionnel, car Kylian reste le capitaine de la France, il reste le joueur qu’il est, mais en même temps, il fallait protéger le club et tous ceux qui ont accepté de rejoindre le projet du PSG », a ajouté Luis Campos.

En 2024, Kylian Mbappé a en effet quitté le Paris SG pour le Real Madrid, sans indemnité après avoir refusé de prolonger son contrat. Mis au placard à l’été 2023, le Champion du Monde 2018 avait retrouvé l’équipe lors de la première partie de saison avant de voir son temps de jeu se réduire lors de la deuxième.

À son départ, l’international français avait engagé des poursuites aux prud’hommes (pour des impayés) contre le club de la capitale qui ont débouché, en décembre dernier, sur une condamnation du PSG à verser 61 millions d’euros à son ancien joueur. Mais comme l’assure Luis Campos, depuis ce départ, les Rouge et Bleu se portent mieux.

« Aujourd’hui, le PSG a une très bonne situation économique »

Au moment où plusieurs clubs sont confrontés à des soucis financiers, Luis Campos a vanté la stabilité économique du Paris Saint-Germain qui a restructuré ses finances ces dernières années.

« Au PSG, nous avions de très grands joueurs avec des salaires très élevés, mais le fair-play financier a rendu la situation difficile. Aujourd’hui, nous avons une très bonne situation économique. Nous avons énormément réduit la masse salariale, et nous sommes encore plus compétitifs car nous changeons la philosophie de tous les Parisiens et du PSG », a expliqué Campos à Marca.

Pour rappel, un an après le départ de Kylian Mbappé, le Paris SG a réalisé une saison 2024-2025 dingue avec six titres majeurs, dont la Ligue des Champions.