Mercato PSG : Luis Campos sur un jeune crack à 55 M€ !

Le PSG prépare continue de scruter le mercato à la recherche de talents capables de franchir un cap. Luis Campos semble avoir trouvé le futur crack parisien en Allemagne, une pépite qui affole les compteurs… et les prix.

Mercato PSG : Campos sur la piste d’un joyau suisse qui fait grimper les enchères

À Paris, l’anticipation est devenue une règle d’or. Luis Campos, architecte du projet sportif, continue de sonder le marché avec minutie. Dernière piste en date : Johan Manzambi. À seulement 20 ans, le milieu suisse de Fribourg est passé en quelques mois du statut de promesse séduisante à celui de valeur sûre… financièrement parlant. Selon Sport Boom, son prix atteindrait désormais 55 millions d’euros.

Une somme vertigineuse, reflet d’une ascension éclair. En Bundesliga comme sur la scène européenne, Manzambi impressionne par sa maturité et sa constance. Élégant techniquement, capable de se projeter vers l’avant comme de harceler à la récupération, il incarne à merveille le milieu moderne, complet et infatigable.

Un profil taillé pour le PSG de demain

Du côté du PSG, le besoin est clairement identifié. Si l’effectif parisien regorge de talents, le milieu de terrain a parfois montré des limites : manque de verticalité, rythme irrégulier, impact physique inconstant. Autant de lacunes que le profil de Manzambi pourrait combler avec naturel.

Sa capacité à casser les lignes balle au pied, combinée à un volume de course impressionnant, offrirait une nouvelle dynamique au jeu parisien. À 20 ans, il coche toutes les cases du recrutement version Campos : potentiel élevé, marge de progression immense et revente assurée.

Une concurrence féroce et un dossier sous haute surveillance

Mais Paris n’avance pas seul. En Premier League, plusieurs cadors suivent attentivement le Suisse, séduits par son rendement (3 buts et 3 passes décisives en 17 matchs) et sa précocité. Fribourg, conscient de tenir un diamant brut, temporise avec calme. Sous contrat, Manzambi est protégé, et sa valeur a quasiment doublé en un an. Reste à savoir si le PSG acceptera de casser sa tirelire. À 55 millions d’euros, le pari est audacieux.

