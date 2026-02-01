Mercato : 17M€ pour remplacer Kader Meïté, le SRFC s’active

Le Stade Rennais (SRFC) dégaine 17 millions pour un phénomène marocain qui évolue à Famalicao, au Portugal. Un avant-centre pour remplacer Kader Meïté, pressenti en Arabie saoudite.

Mercato : Yassir Zabiri, la nouvelle idée de génie du SRFC

Pour compenser le départ attendu de Kader Meïté à Al-Hilal, le Stade Rennais s’intéresse à l’attaquant de Famalicao, Yassir Zabiri. Le pensionnaire de Ligue 1 a transmis une offre à l’international U20 marocain et à ses dirigeants. Une proposition insuffisante pour satisfaire le club portugais qui réclame 17 millions d’euros pour son avant-centre de 20 ans.

De son côté, Zabiri a fait du SRFC sa priorité malgré des approches en provenance du Qatar et de l’Arabie saoudite. Selon le média français Foot Mercato, Rennes est à la recherche d’une nouvelle option offensive alors que l’attaquant Kader Meïté devrait rejoindre Al Hilal en Arabie saoudite. Zabiri est sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, ce qui confère à Famalicao une position de force dans les négociations.

Zabiri a disputé 14 matches toutes compétitions confondues cette saison et a inscrit quatre buts pour Famalicao. Sa capacité à évoluer sur toute la ligne d’attaque a également séduit les recruteurs, certains rapports indiquant qu’il peut occuper les trois postes offensifs. Les Rouge et Noir, 6e en L1 et qualifiés en Europa League, voient en lui le déclic pour viser les huitièmes continentaux.

Négociations avancées, le joueur a donné son feu vert : Famalicao, sous pression, pourrait céder avant le 2 février à minuit. Le SRFC, habitué à pêcher les talents avant l’heure, pourrait bien décrocher le jackpot. Zabiri rêve de Ligue 1, de Parc des Princes en furie, et d’une carrière à la Hakim Ziyech. Les supporters rennais, patients, guettent l’annonce. Si ça passe, ce sera la cerise sur l’hiver breton. Sinon, plan B activé. Mais avec ce profil, le Stade sent la bonne affaire.