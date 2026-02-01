© FC Nantes : Chelsea formule une offre dingue pour Tylel Tati

Après Jérémy Jacquet, Chelsea lance une nouvelle attaque sur le marché français et sa cible est le nantais Tylel Tati. Les Blues auraient déjà formulé une proposition pour son transfert à hauteur de 30 millions d’euros.

Une proposition de Chelsea pour Tylel Tati

Le mercato continue d’établir de nouveaux records. En 2026, les standards ont très largement évolué au point qu’une proposition de 30 millions d’euros pour un jeune joueur de 18 ans, qui plus est un défenseur, change la donne. Chelsea avait déjà fait la démonstration de sa grande capacité financière avec 45 millions d’euros proposés pour Estevão. Le club londonien confirme cette tendance dans cette entrée de 2026 avec un des espoirs les plus prometteurs du football français.

L’Équipe, fait savoir que les Blues ont transmis de manière informelle une offre de 30 millions d’euros au FC Nantes pour le jeune Tylel Tati. Lancé chez les professionnels seulement cette saison, le jeune défenseur totalise 19 apparitions toutes compétitions confondues, dont 18 en Ligue 1 et une en Coupe de France.

Si le Bayern Munich, la Juventus et l‘AC Milan ont déjà commencé à ouvrir les yeux sur le nantais, c’est bien Chelsea qui pourrait rafler la mise. Sa proposition n’est pas négligeable pour un club comme le FC Nantes qui a besoin d’argent. Même s’il devra maintenir l’équipe avec la qualité de son effectif, il y a des propositions qui ne se refusent pas.

Le FC Nantes dans la surenchère

Cette tentative, bien qu’intéressante, ne devrait pas aboutir, d’après les informations en provenance du FCN. La haute direction du FC Nantes valoriserait son latéral gauche à au moins 50 millions d’euros. Le média sportif précise d’ailleurs que le club a déjà dit non à cette approche des Blues.

Les dirigeants anglais auraient multiplié les contacts ces derniers jours avec une option qui pourrait satisfaire tout le monde. Chelsea envisagerait un prêt du joueur au FC Nantes en cas d’accord jusqu’à la fin de la saison. Malgré cette option intéressante, Nantes pourrait dire non si les Blues n’augmentent pas leur offre.

L’intérêt de Chelsea pour le marché français est grand. Après les recrutements de Wesley Fofana et Benoît Badiashile, et alors que Mamadou Sarr s’apprête à revenir de Strasbourg, Jérémy Jacquet a été tenté cet hiver. L’échec sur ce dossier ne décourage visiblement pas les Blues, encouragés par leur accord déjà trouvé avec le joueur.

