Mercato PSG : Annoncé au Paris SG, il va enfin signer !

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Ademola Lookman (28 ans) semble finalement tourner la page parisienne. L’attaquant nigérian serait désormais sur le point de rejoindre l’Atlético de Madrid, au grand dam des supporters parisiens.

Lookman, le feuilleton de la fin de mercato

Le mercato hivernal prend parfois des allures de série dramatique, et Ademola Lookman en est la preuve vivante. Alors que tout laissait penser à un transfert vers Fenerbahçe pour 40 millions d’euros, l’international nigérian a vu sa destinée basculer en quelques heures. L’Atalanta Bergame et le club turc avaient trouvé un accord verbal, mais le paiement et les garanties bancaires ont freiné la concrétisation du deal.

Lire aussi : Mercato : Le PSG tente Ademola Lookman, l’info choc tombe

À voir

ASSE : Horneland et Saint-Etienne, c’est terminé (Officiel)

L’histoire aurait pu s’arrêter là, avec Lookman quittant l’Italie pour Istanbul. Mais le football aime les retournements de situation dignes des plus grands scénarios hollywoodiens. L’Atlético de Madrid, sous l’impulsion de Diego Simeone, a rapidement fait savoir son intérêt et a proposé une offre équivalente à celle des Turcs, mais mieux sécurisée, selon Skysport. Et le joueur a rapidement donné son accord.

Un départ imminent pour Madrid

Privé du groupe pour le déplacement à Côme ce dimanche, Lookman n’est plus qu’un spectateur de l’Atalanta. Avec 19 matchs disputés cette saison, pour 3 buts et 2 passes décisives, l’attaquant de 28 ans semble prêt à tourner une page italienne riche, mais sans éclat. Ce départ, longtemps envisagé par le PSG, prend désormais la direction de la Liga espagnole.

Lire aussi : FLASH Mercato : Une grosse star italienne débarque à Paris !

Le timing est parfait pour les Colchoneros : un joueur en forme, frais de la CAN et ayant contribué au parcours impressionnant du Nigeria, troisième du tournoi avec 3 buts et 4 passes décisives. L’Atlético peut donc compter sur un renfort capable de dynamiter ses ailes, tandis que Paris doit se contenter de contempler le feuilleton se conclure ailleurs.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Le Paris SG annonce un départ stratégique !

À voir

Mercato Stade Rennais : Le SRFC officialise un joli coup !

PSG – RC Lens : Luis Enrique répond à Sage pour le titre

Mercato PSG : Une vente expresse déjà actée avec l’OL ?