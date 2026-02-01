Crise à l’OM : Un joueur sort du silence pour De Zerbi

L’OM et Roberto De Zerbi traversent une période délicate, en pleine tourmente après l’élimination en Ligue des Champions et un nouveau faux pas en Ligue 1. Timothy Weah, l’international américain, a pris la parole pour soutenir le technicien italien et rassurer le vestiaire.

OM : Weah vole au secours de De Zerbi

L’Olympique de Marseille peine à se relever de sa désillusion européenne. Le match nul concédé contre le Paris FC (2-2), après avoir mené 2 à 0, en est la preuve flagrante. L’ambiance est électrique autour de Roberto De Zerbi, déjà critiqué, et les rumeurs d’un départ se multiplient.

Mais Timothy Weah, arrivé cet été de la Juventus, refuse de céder à la panique. « Le groupe avec De Zerbi ? Toujours, toujours », a-t-il assuré en zone mixte. Ses mots sonnent comme un message fort au coach et aux supporters : le vestiaire reste uni malgré les difficultés.

Une relation de confiance unique

L’attaquant américain ne cache pas son attachement à De Zerbi, qu’il considère comme un mentor. « Il m’a ramené ici, m’a donné beaucoup de confiance », explique Weah. Cette déclaration souligne l’importance du coach italien dans le parcours de certains joueurs et leur motivation à se battre pour le club.

« C’est l’une de mes meilleures saisons. Grâce à lui, je suis dans un club où je suis fier d’être », ajoute-t-il. Son message est clair : malgré le contexte négatif, la confiance et l’engagement restent intacts. Weah promet de continuer à pousser l’équipe et appelle les supporters à garder foi en la capacité de l’OM à se relever.

Garder le cap malgré la tempête

Marseille doit aujourd’hui gérer bien plus qu’un simple résultat. La pression médiatique et l’exigence des fans pèsent lourd sur les épaules de De Zerbi et de ses hommes. Dans ce contexte, le soutien de joueurs comme Timothy Weah est un véritable réconfort, et un signe que le vestiaire peut rester solidaire.

« C’est dur, je le sais, il y a beaucoup de négatif. On doit rester positif, continuer à travailler sans lâcher. J’espère que les supporters vont voir ça sur le terrain », conclut Weah. Une phrase qui rappelle que l’OM doit transformer ses blessures récentes en énergie pour repartir de l’avant.

