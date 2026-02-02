OL Mercato : Officiel, Molebe rejoint Montpellier en Ligue 2

L’OL a prêté Enzo Molebe au Montpellier HSC, comme pressenti. En manque de temps de jeu à Lyon, il va s’aguerrir en Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison.

Mercato : Enzo Molebe prêté à Montpellier jusqu’à la fin de la saison

Dans un communiqué officiel, l’OL informe du prêt Enzo Molebe à Montpellier, mais sans option d’achat. Le jeune attaquant de 18 ans va terminer la saison 2025-2026 avec le club héraultais en Ligue 2.

« International français U19 et récemment prolongé avec l’OL jusqu’en juin 2029, Enzo Molebe rejoint le MHSC afin de gagner en expérience et en temps de jeu. L’Olympique Lyonnais lui souhaite une excellente deuxième partie de saison et beaucoup de réussite sous ses nouvelles couleurs », a écrit le club rhodanien.

Passé professionnel en juin 2024, l’attaquant formé à Lyon n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca. Il n’a joué que trois bouts de matchs cette saison, soit 1 en Ligue 1 et 2 en Ligue Europa, pour 67 minutes de jeu cumulées.

