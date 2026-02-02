Mercato Stade Rennais : Habib Beye largue Seko Fofana !

Un an seulement après sa signature au Stade Rennais en provenance d’Al-Nasser pour 20 millions d’euros, Seko Fofana change déjà d’air et rejoint le championnat portugais pour le reste de la saison 2025-2026.

Mercato : Seko Fofana quitte Rennes pour Porto

Déclassé depuis trois mois dans la hiérarchie de Habib Beye au Stade Rennais, Seko Fofana était à la recherche d’une nouvelle porte de sortie. Le milieu de terrain n’avait pas réussi à retrouver son niveau du RC Lens depuis son départ en Arabie saoudite. Et alors qu’il avait donc choisi de quitter Al-Nassr pour retrouver un challenge sportif chez les Rennais, son aventure ne s’est pas passée comme prévu.

Lisez aussi : Mercato SRFC : Beye détecte le successeur de Seko Fofana !

À voir

Mercato ASSE : Vers la fin du bras de fer avec Pierre Ekwah !

Mis à l’écart du groupe breton depuis plusieurs semaines, l’international ivoirien va rebondir du côté du FC Porto. Le club breton vient d’annoncer son départ sous la forme d’un prêt courant jusqu’à la fin de la saison.

Rouge et Noir depuis un an avec 29 apparitions au compteur, Seko Fofana rejoint le @FCPorto, actuel leader du championnat portugais, sous la forme d’un prêt.



Belle seconde partie de saison Seko 🇵🇹 pic.twitter.com/k0Sc1DmAfB — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 2, 2026

« Après une année en Rouge et Noir et 29 apparitions au compteur (17 titularisations), Seko Fofana va découvrir un nouveau championnat. Le milieu international ivoirien s’est envolé pour le Portugal où il va conclure la saison dans les rangs du FC Porto. Menés par Francesco Farioli, les Dragons occupent actuellement la tête du championnat. Le SRFC souhaite une belle seconde partie de saison au milieu de terrain », précise le SRFC sur son site officiel.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Rebondissement pour Seko Fofana !

Depuis le mois d’octobre, Habib Beye avait décidé de se passer de lui et il n’a donc joué que 20 minutes au total. En quête d’un nouveau challenge pour se relancer, le Champion d’Afrique 2023 a séduit le club portugais qui est passé à l’action pour le récupérer avec un prêt sec. De quoi lui permettre de retrouver du temps de jeu et revenir en confiance à Rennes. Après le Stade Rennais, le FC Porto officialisé l’arrivée dans ses rangs de Seko Fofana.

𝑹𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕. 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏 💙



Welcome to Porto, Fofana!#SeguimosJuntos pic.twitter.com/qmLN79H8GS — FC Porto (@FCPorto) February 2, 2026

« Le milieu de terrain ivoirien renforce le FC Porto en prêt du Stade Rennais. Il y a un nouveau drapeau dans les vestiaires du FC Porto. L’international ivoirien Seko Fofana arrive à Invicta, prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, et portera le maillot bleu et blanc avec le numéro 42 en hommage à son idole Yaya Touré », annonce l’ancien club de Vitinha, milieu de terrain du Paris SG.

Lire la suite sur Seko Fofana

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana chez un grand d’Europe !

À voir

Mercato PSG : Noham Kamara à l’OL, les détails du deal !

Mercato SRFC : Habib Beye annonce le départ de Seko Fofana !

Mercato Stade Rennais : Divorce acté entre Seko Fofana et le SRFC