ASSE Mercato : KSV met déjà la pression sur Montanier

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier justifie son choix stéphanois. Il évoque trois raisons. Mais sa mission s’annonce difficile ! KSV lui met déjà un coup de pression.

Philippe Montanier : « L’ASSE ne se refuse pas, c’est mon club de coeur »

Nommé entraîneur de l’ASSE à la succession d’Eirik Horneland, Philippe Montanier a été présenté en conférence de presse, ce lundi, aux côtés de Huss Fahmy, vice-président de Kilmer Sports Ventures.

Il se réjouit de son retour dans le club où il a mis fin à sa carrière de footballeur en 2000.

« L’AS Saint-Etienne ne se refuse pas ! Dans ma tête, ça a été assez rapide pour que la balance penche du bon côté. J’ai grandi avec ce club et c’est un honneur pour moi de l’entraîner », a-t-il déclaré d’emblée, avant de révéler sa flamme pour le club stéphanois.

« Trois raisons m’ont convaincu de signer à l’ASSE. D’abord, comme pour plusieurs personnes de ma génération, l’AS Saint-Etienne est mon club de cœur. J’ai eu la chance de porter le maillot Vert en fin de carrière et ça a eu beaucoup de signification pour moi », a souligné le technicien français de 61 ans. Ensuite, c’est aussi un club qui a des ambitions et les moyens de ses ambitions. Et puis c’est un effectif avec du potentiel […] ».

Contrat de Montanier : L’option d’un an conditionnée par la montée en Ligue 1

La mission de Philippe Montanier est de ramener les Verts en Ligue 1. Les décideurs de KSV ont justement mis un point d’honneur à la remontée en Ligue 1, dans le contrat du nouveau coach. Il a signé pour six mois jusqu’en juin 2026, avec une option d’un an supplémentaire conditionnée par le retour dans l’élite.

« Mon année supplémentaire en option ? Elle est conditionnée à la montée et c’est normal. Il y a une mission commando à faire. Déjà, on va la réaliser et après, on verra », a rassuré le successeur d’Eirik Horneland.

Il va même plus loin en rêvant d’une longue aventure sur le banc de l’ASSE. « J’ai toujours travaillé dans chaque club comme si j’allais rester 10 ans. Je vais mettre toute mon énergie sur les choses que je peux changer. Ce défi est vraiment stimulant », a déclaré Philippe Montanier.

