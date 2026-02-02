INFO Mercato: L’AS Monaco s’offre le gros coup Simon Adingra

À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, l’AS Monaco, en quête d’un renfort offensif, s’active pour s’offrir les services de Simon Adingra. Les négociations sont très avancées avec Sunderland pour l’attaquant de 24 ans.

Mercato AS Monaco : Accord avec Sunderland pour Simon Adingra

À la recherche d’un ailier pour redynamiser l’attaquant de Sébastien Pocognoli, l’AS Monaco s’est positionné sur Simon Adingra, rapporte le journal L’Équipe ce lundi. Le club de la Principauté tente de convaincre les Black Cats de lui prêter l’international ivoirien, recruté à Brighton pour 24 millions d’euros l’été dernier, mais loin d’être incontournable depuis son arrivée dans l’équipe de Régis Le Bris.

Simon Adingra n’a disputé que 9 petites rencontres en tant que titulaire depuis le début de saison avec le promu du nord de l’Angleterre. L’AS Monaco espère donc profiter de sa situation pour le recruter sous la forme d’un prêt avant la clôture du mercato d’hiver.

L’ASM, qui a notamment envisagé le retour d’Eliesse Ben Seghir, a fait de l’international ivoirien sa priorité en cette fin de mercato, mais avance tout de même sur plusieurs pistes en parallèle. Et d’après les toutes dernières informations de Fabrizio Romano, Thiago Scuro, directeur général monégasque, a trouvé un accord avec les dirigeants de Sunderland pour Simon Adingra.

Lié au club anglais jusqu’en juin 2030, l’enfant d’Abobo va rejoindre la formation du Rocher dans le cadre d’un prêt payant de 1 million d’euros, ajouté à cela 17 millions d’euros d’option d’achat. Simon Adingra est attendu à Monaco pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec l’AS Monaco. L’ancien joueur de l’Union devrait ainsi retrouver Sébastien Pocognoli au sein du club monégasque.

