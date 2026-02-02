Mercato OL : Palace vise un défenseur, Lyon ferme la porte

Un défenseur de l’OL intéresse sérieusement Crystal Palace en cette fin de mercato. Mais la direction du club rhodanien lui a fermé la porte de sortie.

Mercato : L’OL repousse Crystal Palace pour Ruben Kluivert

L’OL a recruté deux jeunes joueurs décisifs cet hiver. Endrick (19 ans) a claqué 4 buts, dont un triplé, lors de ses trois premiers matchs avec les Gones. Titularisé dès son premier match avec l’équipe de Paulo Fonseca, Noah Nartey (20 ans) a été l’auteur de l’unique but de la victoire contre le LOSC (1-0). dimanche.

Lyon a certes réussi deux jolis coups cet hiver avec l’attaquant Brésilien et le milieu offensif danois, mais il est aussi attaqué par des clubs étrangers. Ruben Kluivert, notamment, est courtisé par Crystal Palace en Premier League. Le club londonien est passé à l’offensive pour le recruter ces derniers jours du mercato, mais l’Olympique Lyonnais a repoussé sa proposition, selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais.

« On n’a pas fait de panic buy (l’été dernier), on ne veut pas de panic sell (vente panique) », a justifié la direction lyonnaise, dans ses confidences au média spécialisé.

Kluivert est devenu un pilier de la défense de Lyon

Recruté à Casa Pia (Portugal) à 3,78 millions d’euros hors bonus, l’été dernier, Ruben Kluivert s’est lié à l’OL jusqu’en juin 2030. Selon l’estimation de Transfermarkt, il est valorisé à 2,5 millions d’euros. Le défenseur central néerlandais a disputé 10 matchs en Ligue 1 et été titulaire à 6 reprises. Il a également pris part à 6 matchs en Ligue Europa (5 titularisations) et 2 en coupe de France, soit 18 apparitions pour 2 buts et 2 passes décisives.

Barré par la concurrence de Moussa Niakhaté (29 ans) et Clinton Mata (33 ans) en début de saison, le joueur de 24 ans s’est imposé progressivement dans l’équipe de Paulo Fonseca. Il a surtout profité de l’absence du Sénégalais, lors de la CAN 2025 au Maroc, pour conforter sa place.

