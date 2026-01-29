Mercato OL : Un attaquant tout proche d’un club de Ligue 2

Un joueur annoncé sur le départ à l’OL est en passe de rejoindre un club de Ligue 2, avant la fermeture du mercato hivernal.

Mercato : Enzo Molebe vers le Montpellier HSC

L’OL a décidé de laisser partir Enzo Molebe (18 ans) et Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans) cet hiver, afin de leur permettre de jouer régulièrement, comme l’a annoncé Paulo Fonseca. Ils vont donc aller chercher du temps de jeu, ce qu’ils n’ont pas à Lyon, afin de progresser et de s’aguerrir.

Respectivement sous contrat jusqu’en juin 2029 et en juin 2028, les deux attaquants devraient fait l’objet de prêt pour le reste de la saison. Enzo Molebe devrait rejoindre Montpellier en Ligue 2.

À voir

ASSE : Terrible coup confirmé pour deux tauliers

Lisez aussi : INFO Mercato : Le PSG et l’OL proches d’un accord audacieux

D’après les informations de L’Équipe, le club héraultais négocie en ce moment son prêt pour les cinq derniers mois de la saison. Les discussions entre l’Olympique Lyonnais et le Montpelier HSC devaient aboutir rapidement à une signature, mais il y a juste un contretemps pour la direction des Pailladins. Elle doit d’abord acter un départ dans son effectif, afin de faire la place au jeune avant-centre des Gones, comme indiqué par la source.

Enzo Molebe fait l’unanimité au MHSC

Enzo Molebe n’a pas la confiance de Paulo Fonseca en Ligue 1, mais il est impressionnant avec la Réserve en National 3. Il a marqué 4 buts en 8 matchs disputés avec l’équipe B de l’OL, alors qu’il n’a joué que 57 minutes en 3 brèves apparitions avec l’équipe professionnelle cette saison.

Le quotidien sportif souligne d’ailleurs que le profil de l’International U19 Français est entièrement validé par l’entraîneur Zoumana Camara et le directeur sportif Bruno Carotti au MHSC.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Une grosse surprise annoncée à Lyon avant PAOK

À voir

OM : Un scandale éclate après l’élimination en LDC !

Mercato OL : Lyon tient le successeur de Satriano

OL : John Textor frappé d’une lourde décision à Lyon