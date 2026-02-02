Mercato OL : Officiel, Lyon s’offre un troisième renfort

L’OL tient un troisième renfort hivernal. Il s’agit d’un avant-centre qui vient remplacer Martin Satriano, transféré à Getafe cet hiver.

Mercato : L’avant-centre Roman Yaremchuk renforce l’OL

Après Endrick du Real Madrid et Noah Martey, Roman Yaremchuk renforce l’OL en attaque. Il est prêté par l’Olympiakos jusqu’à la fin de la saison, mais avec une option d’achat. Il s’agit plus précisément d’un prêt payant d’un montant 1,5 M€, assorti d’une option d’achat de 5 M€. L’avant-centre de 30 ans est la troisième recrue de l’Olympique Lyonnais cet hiver.

Ancien joueur du Dynamo Kiev, l’international Ukrainien (65 sélections, 17 buts) est un attaquant qui a l’expérience du haut niveau européen. Il a joué à La Gantoise en Belgique (2017-2021), au Benfica Lisbonne au Portugal (2021-2022), au Club Bruges en Belgique (2022-2023), à Valence en Espagne en prêt (2023-2024) et évidemment l’Olympiakos en Grèce (juillet 2024 à février 2026). Roman Yaremchuk est l’attaquant recherché par l’Olympique Lyonnais, et dont le profil se rapproche de celui de Martin Satriano, parti à Getafe.

Toutes les infos 👉 https://t.co/eQcoju1Bmi — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2026

Il se réjouit de découvrir un cinquième championnat, en France, et de retrouver deux visage bien connus. « Je suis vraiment très heureux d’être à Lyon et de retrouver Clinton Mata, avec qui j’ai joué à Bruges. Je connais également bien l’entraîneur Paulo Fonseca. L’ambiance du Groupama Stadium, dimanche soir, m’a immédiatement marqué et j’ai déjà hâte de jouer devant tous les supporters lyonnais », a-t-il déclaré.

