Coup de théâtre à l’OM : Une dernière arrivée échoue !

La direction de l’OM subit un gros camouflet en cette ultime journée du mercato. Elle était proche de signer Souffian El Karouani. Mais le latéral gauche d’Utrecht vient de s’engager avec un autre club.

Mercato OM : Souffian El Karouani tourne le dos à Marseille

La fin du mercato est très rythmée à l’Olympique de Marseille. Après les arrivées de Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, les responsables marseillais tentent de mettre la main sur un nouveau latéral gauche. Souffian El Karouani était présentée comme la prochaine recrue à ce poste.

Lire aussi : Mercato OM : Accord conclu, troisième arrivée avant minuit

Un accord de principe était même évoqué entre l’international marocain et l’OM. Mais tout a basculé ces dernières heures. L’OM s’est fait doubler sur cette piste défensive par un concurrent redoutable. Souffian El Karouani arrive en fin de contrat en juin prochain avec Ultrecht. Sa situation a rapidement les prétendants.

Il opte pour l’Arabie saoudite réputée pour ses offres démesurées

La direction de l’OM semblait tenir la corde pour sa signature. Sauf que le joueur de 25 ans a finalement opté pour une destination plus lucrative. Foot Mercato le confirme, Souffian El Karouani s’est engagé avec Al-Qadsiah, en Arabie saoudite. Il rejoindra librement le club saoudien à l’issue de la saion en cours.

À voir

ASSE Mercato : KSV met déjà la pression sur Montanier

Ce dénouement représente un coup dur pour l’OM. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia perdent l’opportunité d’enrôler l’un des défenseurs les plus prolifiques du continent. Souffian El Karouani, c’est 15 passes décisives et 3 buts en 34 matches cette saison. Marseille devra, dans l’urgence, de trouver une alternative crédible pour son couloir gauche.

Lire la suite sur l’OM :

OM-Rennes : Une absence de dernière minute pour De Zerbi

À voir

Mercato ASSE : Officiel, Soumahoro et Paalberg sont Verts

OM-Rennes : De Zerbi avec un renfort imminent en défense !

Coup de théâtre à l’OM : Un départ inattendu confirmé !