OM-Rennes : Une absence de dernière minute pour De Zerbi

C’est une absence qui préoccupe l’OM à la veille du choc contre le Stade Rennais. Roberto De Zerbi risque d’être privé de Mason Greenwood pour ces huitièmes de finale de Coupe de France.

OM : De Zerbi sans Mason Greenwood face au Stade Rennais ?

Décidemment, l’Olympique de Marseille navigue en eaux troubles en cette année 2026. Après son élimination en Ligue des champions, l’OM a concédé un nul frustrant (2-2) face au Paris FC. Les hommes de Roberto De Zerbi se retrouvent ainsi sous forte pression avant d’affronter le Stade Rennais en Coupe de France.

Une victoire est impérative ce mercredi soir au Vélodrome pour calmer les tensions. Mais à la veille de ce choc OM-Rennes, l’incertitude plane lourdement sur le groupe de Roberto De Zerbi. La principale interrogation concerne Mason Greenwood. L’ailier britannique a manqué l’entraînement collectif de ce lundi. Il a préféré travailler en salle, indique le journaliste Bruno Blanzat.

Ce contretemps suscite une forte inquiétude à Marseille. Surtout que Roberto De Zerbi ne l’avait pas mentionné en conférence de presse quelques heures plus tôt. Mason Greenwood sera-t-il opération à 100% pour cette réception du SRFC ? Pour le moment, le secteur défensif de l’OM est durement éprouvé.

Nayef Aguerd incertain, Amir Murillo mis à l’écart

Nayef Aguerd devrait manquer les retrouvailles avant son ancien club à cause d’une douleur aux adducteurs. Tandis qu’Amir Murillo est écarté du groupe pour phocéen. L’international panaméen est invité à se trouver un nouveau club au plus vite. Tout n’est cependant pas noir à l’OM.

Igor Paixao, sorti sur blessure contre PFC, st déjà de retour. L’attaquant brésilien a normalement participé à la séance du jour. Emerson devrait lui aussi faire son retour dans le groupe de l’OM.

