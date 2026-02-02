Mercato PSG : Noham Kamara à l’OL, les détails du deal !

C’est fait, le PSG et l’OL sont parvenus à un accord total pour le transfert de Noham Kamara. Le jeune défenseur central va quitter le club de la capitale pour s’engager en faveur des Gones dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat. Découvrez les détails du deal.

Mercato : Le PSG cède Noham Kamara contre un joli chèque

C’est désormais acté : Noham Kamara va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et son homologue de l’OL sont parvenus à un accord total ces dernières heures, mettant fin aux discussions engagées depuis plusieurs jours pour le joueur de 19 ans.

D’après RMC Sport, l’opération prendra la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 7,5 millions d’euros, activable en fin de saison. Un montage financier qui permet à Lyon de sécuriser rapidement Noham Kamara, tout en offrant au Paris SG une issue claire sur le plan financier.

De son côté, le natif de Meaux s’est déjà entendu avec le club entraîné par Paulo Fonseca sur les bases de son futur contrat. L’international français des moins de 20 ans va s’engager pour quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030. Le quotidien L’Équipe confirme l’accord total entre les deux clubs, ainsi que la durée du contrat, mais évoque un montant moins important que les 7,5 millions d’euros annoncés par RMC Sport.

« Noham Kamara va quitter le Paris Saint-Germain pour l’Olympique Lyonnais. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt jusqu’à la fin de la saison avec une obligation d’achat de 4 M€ et un million d’euros de bonus maximum. Un contrat de quatre ans attendra le polyvalent défenseur central à la fin de son prêt de six mois, soit jusqu’en juin 2030. Paris a également négocié un pourcentage à la revente », explique le journal sportif.

Annoncé dans les plans du RC Strasbourg et du Bayer Leverkusen, Kamara va finalement défendre les couleurs de l’OL, actuel 4e de Ligue 1, dès cet hiver. L’opération devrait être officialisée d’ici 20h ce lundi.

