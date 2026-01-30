ASSE Mercato : Outre Kanté, deux jeunes joueurs arrivent

L’ASSE est sur le point de recruter deux jeunes joueurs, en plus d’Abdoulaye Kanté, déjà arrivé à Saint-Etienne.

Mercato : L’ASSE proche de signer Abdoulaye Kanté

L’ASSE est en train de finaliser le prêt d’Abdoulaye Kanté, en provenance de Middlesbrough en Championship. Il est présent dans le Forez avec ses représentants pour boucler les derniers détails de son contrat, comme annoncé par Evect. Kilmer Sports Ventures a négocié un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat.

Ancien joueur de l’ES Troyes, le milieu défensif de 20 ans compte 47 matchs en Ligue 2, entre 2023-2025. Il est donc prêt à intégrer directement le groupe stéphanois, en vue de la course vers la Ligue 1.

ASSE : Négociations presque bouclées pour Paalberg

En marge du dossier de l’international Espoirs Ivoirien, l’AS Saint-Etienne s’active pour accueillir Marten-Chris Paalberg (17 ans) et David Mimbang (17 ans). Le premier est un imposant et décisif attaquant (de près de 1,90 m). Il évolue avec le club Pärnu Vaprus dans l’élite. En 2025, l’avant-centre estonien a été auteur de 15 buts et 3 passes décisives en 25 matchs disputés.

La piste révélée par Peuple-Vert est en instance de concrétisation. La source évoque des négociations avancées qui devraient aboutir à un accord si les derniers obstacles sont levés.

Mimbang arrive à Saint-Etienne en post-formation

À quelques jours de la clôture du marché des transferts, l’ASSE s’active également pour boucler l’enrôlement de David Mimbang. Envertetcontretous assure qu’il est bel et bien courtisé et qu’il devrait s’engager avec les Verts, avant le 2 févier.

À voir

Mercato PSG : Pour Kang-In Lee, la décision est enfin tombée

La pépite camerounaise est issue du Centre de formation du club Brasserie au Cameroun. Il sera accueilli à l’AS Saint-Etienne en post-formation, comme Lassana Traoré la saison dernière. Le milieu de terrain va d’abord s’aguerrir au sein de la Réserve stéphanoise, avant son intégration progressive en équipe professionnelle.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un prétendant de Davitashvili insiste

Toutefois, un contretemps retarde le dossier David Mimbang, car il n’a que 17 ans et 5 mois. KSV ne pourra l’enrôler officiellement qu’après le 15 août 2026, lorsqu’il aura ses 18 ans.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un milieu débarque, sa signature imminente

À voir

Coup de théâtre à l’OM: Roberto De Zerbi viré après Bruges ?

ASSE : Terrible coup confirmé pour deux tauliers

Mercato : L’ASSE tient son nouveau coach, Horneland s’en va