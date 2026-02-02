Mercato ASSE : Vers la fin du bras de fer avec Pierre Ekwah !

Une porte s’ouvre pour Pierre Ekwah, milieu de terrain de l’ASSE, en deuxième division en Angleterre, à quelques heures de la fermeture du mercato d’hiver.

ASSE : Fahmy déplore la situation avec Pierre Ekwah

Transféré définitivement de Sunderland AFC à l’ASSE à l’issue de son prêt initial d’une saison (2024-2025), Pierre Ekwah refuse de jouer en Ligue 2 avec le club relégué. Il s’est engagé dans un bras de fer avec la Direction stéphanoise depuis l’été. De ce fait, il n’a pas joué le moindre match avec les Verts cette saison. Kilmer Sports Ventures et le milieu défensif attendent la décision du Conseil de Prud’homme sur le litige qui les oppose.

Une situation déplorée par Huss Fahmy, vice-président de l’AS Saint-Etienne, en conférence de presse ces dernières heures. « C’est une situation difficile pour tout le monde », a-t-il confié. On a parlé. On espère résoudre le problème de la meilleure des façons, mais on continue d’échanger. Pierre Ekwah est sous contrat avec nous. C’est une situation malheureuse, difficile et regrettable ».

Mercato : Watford fonce sur Ekwah, négociations avancées

Le Franco-Ghanéen pourrait retourner outre-Manche dans les prochaines heures. Il fait l’objet d’un intérêt urgent de Watford FC en Championship. Les négociations pour obtenir le prêt de joueur de 24 ans, entre le club de la banlieue londonien et l’ASSE, sont avancées selon les informations de Sky Sport.

Le retour du natif de Massy (Essonne) dans le championnat anglais est donc possible ce lundi soir, avant la fermeture du marché des transferts. Pour rappel, il a été formé à Chelsea (2018-2021), puis à West Ham (2021-2023), avant de jouer avec Sunderland en Championship (entre janvier 2023 et fin août 2024).

Acheté par Saint-Etienne à 6 M€ le 14-août 2025, Pierre Ekwah a vu sa valeur chuter, en raison de son absence sur le terrain. Il est désormais évalué 3 millions d’euros.

