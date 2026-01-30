Mercato ASSE : Officiel, une recrue signe avant Montanier

Abdoulaye Kanté est la première recrue hivernale de l’ASSE. Il a signé officiellement avec les Verts, ce vendredi, comme pressenti et annoncé. Il arrive avant le futur entraîneur, Philippe Montanier.

Mercato : Abdoulaye Kanté renforce l’ASSE

L’ASSE tient sa première recrue cet hiver. En provenance de Middlesbrough FC (D2 en Angleterre), Abdoulaye Kanté est prêté au club stéphanois jusqu’à la fin de la saison, mais son contrat est assorti d’une option d’achat.

Ancien joueur de l’ES Troyes AC (juillet 2023-juillet 2025), le milieu de terrain défensif revient en Ligue 2, six mois après son transfert outre-Manche. Il portera le maillot numéro 14 de l’équipe stéphanoise. L’International Espoirs Ivoirien est heureux de pouvoir relancer sa carrière à l’AS Saint-Etienne, après une première moitié de saison compliquée à Middlesbrough où il peu joué.

✍️ L’entrejeu stéphanois se renforce avec l’arrivée d’Abdoulaye Kanté ! 💚



L’ASSE et @Boro 🇬🇧 ont trouvé un accord concernant le prêt avec option d’achat du milieu de terrain ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 30, 2026

« Je me sens bien depuis mon arrivée ici, où tout le monde m’a bien accueilli et s’est montré très bienveillant. Je viens avec l’ambition d’aider le club à monter dans l’élite ! J’aime déjà ce Peuple Vert, et ensemble, j’espère que nous atteindrons nos objectifs ! », a déclaré Abdoulaye Kanté.

Perrin : « Kanté apporte un profil qu’on recherchait au milieu »

Directeur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin dévoile les coulisses de la signature de la pépite de 20 ans : « Abdoulaye est un joueur que l’on suit depuis un moment, avec lequel les contacts datent de plusieurs mois. Il connaît bien notre championnat et nous apporte un profil de milieu défensif que l’on recherchait, celui d’un joueur qui aime récupérer des ballons. C’est un jeune élément, certes, mais capable d’apporter son expérience dans ce championnat. »

