ASSE : Des renforts arrivent avant la fermeture du mercato

Un dernier coup est espéré à l’ASSE pendant ces dernières heures précédant la fin du mercato hivernal.

Mercato ASSE : Montanier prend la place de Horneland

Les événements se sont enchaînés à l’ASSE en fin de semaine dernière. Le club a recruté Abdoulaye Kanté, vendredi, en provenance de Middlesbrough en Championship. Le lendemain, samedi, la séparation d’avec Eirik Horneland a été officialisée.

Puis dimanche, la direction de Klimer Sports Ventures (KSV) a annoncé la nomination officielle de Philippe Montanier au poste de nouvel entraîneur.

Mission ? Retour de Saint-Etienne en Ligue 1

Le technicien français a pour mission de ramener l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 à l’issue de la saison. Une tâche qui s’annonce difficile, compte tenu du fait que les Verts partent de loin. Ils sont 5es avec 7 points de retard sur le leader, l’ES Troyes (41 points).

Ils sont également devancés par le Stade de Reims (38 points), le Mans FC (38 points) et le Red Star (37 points), qui montent en puissance, contrairement à eux. En effet, les Stéphanois ont chuté, de la 2e à la 5e place, entre la 19e et la 21e journée.

Premier rendez-vous contre Montpellier HSC

Le nouveau coach de 61 ans a un premier rendez-vous le samedi 7 février, avec le Montpellier HSC (31 points), au stade Geoffroy-Guichard (20h). Son équipe doit renouer immédiatement avec la victoire face aux Montpelliérains, afin de ramener la confiance et la sérénité au sein du groupe.

Il faut rappeler que l’ASSE a concédé deux défaites face à Reims (1-0) et l’US Boulogne CO (0-1), lors des deux derniers matchs d’Eirik Horneland.

Philippe Montanier attend des renforts ce lundi

Pour mener sa mission, Philippe Montanier espère des renforts ce dernier jour du mercato. « Difficile de faire Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann », a-t-il ironisé, en répondant à la question sur la fin du mercato, avant de se montrer plus sérieux. « Plus sérieusement, on a parlé des possibilités, afin de renforcer le groupe dans la journée, car nous avons quelques joueurs blessés », a-t-il indiqué.

Fahmy rassure : « Nous avons la volonté de renforcer l’équipe avec plusieurs arrivées »

Huss Fahmy, vice-président de l’ASSE, a été un peu plus précis sur les opportunités du marché, dont la fermeture est fixée à ce lundi 2 février à 20 heures en France. « Nous regardons attentivement le marché et nous avons la volonté de renforcer l’équipe avec plusieurs arrivées », a-t-il annoncé.

Le dirigeant de KSV a souligné ensuite l’implication du nouvel entraîneur, avant même sa nomination officielle, notamment le recrutement d’Abdoulaye Kanté. « Avec Philippe Montanier, nous avons évoqué ensemble les forces et les faiblesses de cette équipe […]. Il est parfaitement conscient de la situation dans laquelle nous sommes et a été impliqué dans ce que nous avons fait avant son arrivée », a-t-il révélé.

