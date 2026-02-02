Mercato OL : Officiel, Noham Kamara quitte Paris pour Lyon

C’est désormais officiel, Noham Kamara est prêté par le PSG à l’OL, jusqu’à la fin de la saison.

Mercato : Noham Kamara rejoint l’OL en prêt du PSG

L’OL a trouvé un accord avec le PSG pour le prêt de Noham Kamara (19 ans) , avec une option d’achat. Selon les détails du club rhodanien, la clause d’achat est fixée de 4 M€ et assortie d’un maximum de 2 M€ de bonus, en plus d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux de conclure ce mercato hivernal en intégrant Noham Kamara à son effectif pour la deuxième partie de la saison », a écrit Lyon dans son communiqué officiel.

Le défenseur international U20 français renforce l’équipe de Paulo Fonseca à un poste où il y avait un réel besoin. En l’absence de Clinton Mata ou de Moussa Niakhaté, l’entraîneur des Gones a été souvent contraint de solliciter Tanner Tessmann (milieu défensif de prédilection), pour dépanner en défense centrale.

