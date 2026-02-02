Mercato ASSE : Officiel, un joueur de L1 renforce les Verts

L’ASSE a enregistré la signature d’un joueur en provenance du Stade Brestois en Ligue 1, ce dernier jour du mercato d’hiver.

Mercato : Julien Le Cardinal passe au Vert

L’ASSE est passée à l’offensive ces dernières heures avant la fermeture du mercato hivernal. A la suite d’Abdoulaye Kanté, Aboubaka Soumahoro et Marten-Chris Paalberg, elle a réussi à attirer Julien Le Cardinal du Stade Brestois.

Il s’est engagé avec le club stéphanois pour une saison et demie, soit jusqu’en juin 2027. Le défenseur central de 28 ans vient renforcer l’équipe de Philippe Montanier à un poste dégarni. Il portera le nouveau numéro 26 dans l’équipe des Verts.

En effet, Maxime Bernauer a été opéré du genou et sa saison est terminée. Quant à Chico Lamba, il est victime d’une rechute, alors qu’il était revenu en janvier d’une longue absence de trois mois et demi, due à une blessure musculaire en octobre 2025. Il sera encore absent pour plusieurs semaines.

En manque de temps de jeu à Brest, Julien Le Cardinal se réjouit de signer à l’ASSE : « Je suis très heureux de faire partie de ce club spécial, par son histoire et tout ce qu’il a pu apporter au football français. Je suis très impatient de commencer cette aventure, de retrouver mes nouveaux coéquipiers et de découvrir le Peuple Vert dès ce week-end ! »

Quant à Loïc Perrin, Directeur sportif de Saint-Etienne, il a déclaré : « Julien est un défenseur intelligent et polyvalent. S’il joue principalement dans l’axe, il peut aussi évoluer sur un côté. Il va nous amener de l’expérience et apporter une nouvelle énergie au sein du vestiaire. Son parcours doit faire de lui un leader sur le terrain et en dehors. Il est complètement opérationnel et va rapidement s’intégrer dans l’effectif. »

