Mercato OM : Accord imminent pour une recrue surprise

Suite à l’échec du dossier Souffian El Karouani, la direction de l’OM a réagi promptement. Elle est proche de signer un jeune latéral de Premier League.

L’Olympique de Marseille met les bouchées doubles pour accueillir une dernière recrue. Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi sont arrivés ce lundi afin de renforcer l’entrejeu phocéen. Les responsables de l’OM tentent à présent de mettre la main sur un nouveau latéral gauche.

Souffian El Karouani était fortement pressenti pour occuper ce poste. Mais le défenseur d’Utrecht a finalement opté pour l’Arabie Saoudite. Ce revirement a contraint la direction de l’OM a activé un plan de secours en urgence. Elle se tourne désormais vers Everton pour renforcer son groupe.

Le média britannique TEAMtalk explique en effet que la nouvelle priorité des dirigeants phocéens se nomme Adam Aznou. Le latéral gauche de 19 ans connait des débuts difficiles chez les Toffees. Il n’a disputé aucune rencontre de Premier League cette saison.

Les négociations avec Everton s’intensifient

Ce manque de temps de jeu pousse le jeune joueur vers la sortie, et l’Olympique de Marseille aimerait bien en profiter. Surtout que l’ancien crack du FC Barcelone compte s’en aller. Adam Aznou serait même très chaud pour relever le défi olympien et découvrir un nouveau championnat.

Les discussions entre Everton et l’OM se sont intensifiées ces dernières heures afin de sceller un accord définitif. La montre tourne. Les dirigeants olympiens, Pablo Longoria et Medhi Benatia, n’ont quelques heures pour finaliser cette opération.

