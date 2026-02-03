Mercato : Le PSG boucle une arrivée et trois départs

Fin du mercato hivernal. Le PSG a recruté une pépite et a acté trois départs avant la fermeture du marché.

Mercato PSG : le bilan complet des mouvements parisiens

Le marché des transferts d’hiver a refermé ses portes et, du côté du PSG, c’était plus ou moins calme notamment dans le sens des arrivées. Malgré les déclarations de Luis Enrique, qui assurait rester à l’affût de la moindre opportunité, les occasions se sont faites rares en janvier.

On note une seule arrivée dans la capitale. Le Paris Saint-Germain a recruté Dro Fernandez, en provenance du FC Barcelone. Montant déboursé : 8 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur, soit un montant supérieur à sa clause libératoire fixée à 6 millions d’euros.

Côté départs, le PSG a profité de ce mois de janvier pour clarifier la situation de certains jeunes éléments en quête de temps de jeu. Yoram Zague prend la direction de la Belgique. Rappelé de son prêt à Copenhague, le latéral droit ne sera resté que quelques heures à Paris. Il a été transféré à Eupen, club évoluant en deuxième division belge et appartenant à la galaxie QSI.

Eddy Doué s’envole pour le Portugal. Le milieu de terrain a résilié son contrat à l’amiable avec le PSG pour s’engager avec l’Estrela Amadora jusqu’en 2028. Le club parisien conserve toutefois un pourcentage sur une éventuelle future revente.

Noham Kamara rejoint l’Olympique Lyonnais. C’est le feuilleton qui a animé les dernières heures du mercato. Le défenseur central de 19 ans a finalement rejoint l’OL sous la forme d’un prêt avec option d’achat, officialisé in extremis avant la clôture du marché.

