Mercato FC Nantes : Gros coups de Kita, 7 recrues et 5 départs à Nantes

Avec sept arrivées et cinq départs, la direction du FC Nantes a transformé le mercato hivernal en une véritable opération de survie. Les Kita cherchent le maintien de l’équipe dans l’élite.

Mercato FC Nantes : Une équipe recomposée pour éviter la chute

Menacé par la relégation, le FC Nantes n’a pas tergiversé. Dans les dernières semaines du mercato hivernal, le club a profondément remanié son effectif, multipliant les mouvements dans une tentative de sauver sa place en Ligue 1. Bilan : cinq départs, sept recrues et un retour de prêt, celui d’Ignatius Ganago. Une véritable opération de reconstruction à mi-saison.

À la Jonelière, c’est moins un lifting qu’un ravalement de façade qui a été opéré. L’urgence sportive a poussé les dirigeants à corriger un mercato estival moins réussi. Hong (La Gantoise), Kwon (Karlsruhe), Lahdo (Brøndby) et Junior Mwanga (Strasbourg), vainqueur de son bras de fer, ont quitté le navire. Yassine Benhattab a été prêté à Reims pour se relancer. Ces départs ont libéré de la place pour de nouveaux prêts, une pratique désormais bien ancrée à Nantes, avec trois renforts concernés cet hiver.

Comme le souhaitait Ahmed Kantari, les Canaris ont injecté du sang neuf dans presque toutes les lignes. Si l’arrivée de Rémy Cabella a donné le ton, il restera l’unique renfort offensif. Jusqu’aux dernières heures du mercato, les dirigeants ont tenté de dénicher un profil capable d’épauler Matthis Abline. Moses Simon et Ludovic Blas ont été sondés, sans succès.

Le club s’est également positionné sur Othmane Maamma (Watford), en envisageant même d’inclure Herba Guirassy dans la transaction. Malgré des offres comparables à celles de ses concurrents, Nantes a été devancé par Rennes pour Arnaud Nordin (Mayence) et par Metz sur le dossier du Monégasque Lucas Michal, déjà ciblé l’été dernier.

Le milieu de terrain, en revanche, a été renforcé avec les arrivées d’Ibrahima Sissoko (engagé jusqu’en 2028) et de Mohamed Kaba. Sur les côtés, Deiver Machado (2028) et Frédéric Guilbert (2026), deux joueurs aguerris à la Ligue 1, sont attendus pour renforcer les couloirs. En défense centrale, l’arrivée d’Abakar Sylla (prêté par Strasbourg) et celle du Libyen Ali Yousuf (2028) ont animé la fin de mercato.

Convoité avec insistance par Chelsea, Tylel Tati a finalement choisi de terminer la saison avec son club formateur. Les Blues, devancés par Liverpool sur le dossier Jacquet, avaient intensifié leur offensive, évoquant un transfert autour de 30 millions d’euros, puis prêts à se rapprocher des 40 millions exigés par Nantes. Malgré un contrat longue durée et un salaire très attractif, le défenseur central de 18 ans a refusé de céder à la précipitation.

