Mercato OM : Mauvaise nouvelle pour Longoria

C’est une mauvaise nouvelle pour l’OM. Souffian El Karouani, le piston gauche tant courtisé par Marseille, ne rejoindra pas la Canebière.

Coup dur pour l’OM sur le marché des transferts. Alors que le club phocéen cherchait activement un latéral gauche pour épauler Emerson Palmieri, sa cible prioritaire, Souffian El Karouani, s’est finalement envolée pour une autre destination. Les Phocéens n’ont pas pu réussir ce coup avant la fermeture de ce mercato hivernal.

Du beau monde a braqué les yeux sur le joueur et mettait la pression pour le recruter. West Ham ou Fenerbahçe lui ont tous tendu la main. Mais l’international marocain a choisi de rejoindre l’Arabie Saoudite. Selon les informations de Foot Mercato, le joueur de 25 ans a officiellement posé ses valises à Al-Qadsiah. Le deal : prêt jusqu’à la fin de la saison. Le club marseillais manque ainsi l’occasion d’enrôler un joueur prolifique cette saison.

L’international marocain a encore la force dans les jambes et continue de livrer des performances XXL. Avec l’Utrecht en Eredivisie, El Karouani surfe encore sur les vagues du succès : 3 buts et 15 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues. Le Lion de l’Atlas n’a pas voulu évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Il a préféré tenter une nouvelle aventure en Saudi Pro League.

