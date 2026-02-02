Mercato PSG : C’est fait, Dayot Upamecano annonce son choix

Après plusieurs semaines de réflexion, le défenseur central français Dayot Upamecano a finalement pris une décision entre une prolongation au Bayern Munich ou un départ libre au PSG ou au Real Madrid l’été prochain.

Mercato : Dayot Upamecano décide de prolonger au Bayern Munich

La fin d’un long feuilleton qui a tenu en haleine le marché des transferts depuis plusieurs mois. Le Paris Saint-Germain a été évoqué dans ce dossier, comme le Real Madrid, mais le journaliste Fabrizio Romano affirme ce lundi soir que le joueur de 27 ans a choisi de prolonger. En fin de contrat en juin prochain, Dayot Upamecano a donc approuvé les conditions d’une prolongation avec le champion d’Allemagne en titre.

« EXCLUSIF : Dayot Upamecano prolonge son contrat avec le Bayern ! Les clubs intéressés sont prévenus ! Il devrait signer prochainement un nouveau contrat avec le FC Bayern. Heureux de rester, il représente un atout majeur pour le club après d’importants efforts conjugués du club et du joueur pour y parvenir. Ce contrat sera valable jusqu’en 2030 », indique le spécialiste mercato sur son compte Twitter.

Ces derniers jours, la tension était un peu montée entre la direction du Bayern Munich et l’entourage de l’ancien joueur du RB Leipzig. Président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness a taclé les représentants de Dayot Upamecano qu’il juge responsable de la longueur que prennent les négociations pour la prolongation de son contrat.

Courtisé par plusieurs cadors européens comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore Liverpool, le protégé de Vincent Kompany négocie avec ardeur sa prolongation de contrat, ce qui frustre la direction du géant allemand. Ce week-end, c’est le président d’honneur du club Uli Hoeness qui n’a pas mâché ses mots auprès du média Kicker.

« Je serais extrêmement heureux si Dayot Upamecano décidait de rester au Bayern. Je sais que lui et sa famille se sentent très bien à Munich. Cependant, je crains que ses agents ne fassent tout leur possible pour le convaincre de quitter Munich », a d’abord expliqué le dirigeant bavarois avant d’ajouter : « je suis consterné par ce comportement. »

Finalement, la direction du club allemand s’est entretenue directement avec Upamecano lui-même et un accord a été trouvé pour son renouvellement. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain vont désormais devoir se tourner vers d’autres pistes.

Critiqué à ses débuts en Allemagne, Dayot Upamecano s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe. Cette saison, l’international aux 35 sélections est déjà apparu 26 fois avec le maillot bavarois pour neuf cleansheets.

