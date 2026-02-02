Mercato PSG : C’est confirmé, un phénomène va signer

La décision est prise pour Kang-in Lee au PSG. Le crack sud-coréen va parapher un nouveau bail avec le Paris SG.

Mercato PSG : l’avenir de Kang-in Lee totalement relancé

Il était annoncé sur le départ, il s’impose désormais au sein de l’effectif du PSG. En l’espace de quelques mois, la situation de Kang-in Lee au Paris Saint-Germain a radicalement changé.

Cantonné la saison dernière à un rôle de supersub, souvent écarté des grands rendez-vous, le Sud-Coréen s’interrogeait sur son avenir. Selon L’Équipe, sa faible utilisation l’avait même poussé à envisager un départ lors du dernier mercato estival. Mais tout a changé désormais pour le jeune crack.

Kang-in Lee convainc petit à petit Luis Enrique. Il est utilisé aussi bien comme milieu offensif, ailier droit ou faux numéro 9. Il a disputé 22 matches cette saison, dont 12 comme titulaire. Et ses statistiques sont bonnes. Le Coréen a claqué 2 pions et servi 3 offrandes.

Dimanche, à Strasbourg (1-2), son entrée en jeu à l’heure de jeu a encore illustré son impact. Alors que Paris peinait à déséquilibrer la défense adverse, Lee a apporté du dynamisme et de la justesse. Un apport salué par Luis Enrique. Les rumeurs d’un départ appartiennent désormais au passé.

Courtisé par l’Atlético Madrid cet hiver, Kang-in Lee a décliné l’intérêt du club espagnol, déterminé à poursuivre son aventure à Paris. De toute façon, le PSG n’avait aucune intention de le laisser partir, précise L’Équipe. Mieux encore : le club envisagerait désormais de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’au 30 juin 2028.

