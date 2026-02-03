Mercato : le Stade Rennais déchire une offre de 5 M€

Très sollicité durant ce mercato hivernal, le Stade Rennais a repoussé une offensive de dernière minute.

Malgré un mercato hivernal particulièrement mouvementé, le Stade Rennais garde la main sur ses pépites. Selon les révélations de L’Équipe, la direction bretonne a décliné ce lundi une proposition de 5 millions d’euros en provenance de Beşiktaş pour son latéral Mahamadou Nagida.

Sous contrat jusqu’en 2029, le jeune international camerounais de 20 ans est jugé intransférable à ce prix. Les pensionnaires du Roazhon Park étaient prêts à céder leur pépite. Mais à une seule condition : une offre XXL sur la table. Le géant turc n’a pas voulu casser sa tirelire.

Les Rennais ont lors refusé de vendre. Cette décision intervient dans un contexte financier exceptionnel pour le club, porté par la vente historique de Jérémy Jacquet à Liverpool pour 72 millions d’euros.

Fort de cette assise financière, Rennes n’a aucune intention de brader Nagida. Bien qu’il n’ait disputé que cinq rencontres de Ligue 1 cette saison, le joueur reste une pièce centrale du projet d’Habib Beye, qui compte sur sa progression pour sécuriser le couloir gauche lors de cette seconde partie de la saison.

