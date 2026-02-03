ASSE : 7,5 M€, KSV frappe un coup pour boucler le mercato

L’ASSE a réalisé une opération inattendue dans les derniers instants, avant la fermeture du mercato d’hiver. Un deal estimé à 7,5 millions d’euros.

Mercato ASSE : Pierre Ekwah prêté avec une option d’achat à 7,5 M€ ?

« L’ASSE et Watford (Championship) ont trouvé un accord pour le prêt de Pierre Ekwah jusqu’à la fin de saison. Le milieu rejoint l’actuel 10e de deuxième division anglaise », a communiqué le club stéphanois, ce mardi matin, sur son site internet officiel. Quant aux Hornets, ils ont bien mentionné l’option d’achat, mais sans dévoiler le montant. que la recrue portera le maillot floqué du numéro 17.

https://twitter.com/WatfordFC/status/2018615792888357256

Aucun détail n’a été donné par l’AS Saint-Etienne sur le prêt qui s’étend jusqu’au 30 juin 2026. En revanche, Foot Mercato croit savoir qu’une option d’achat accompagne le contrat du milieu défensif avec le club londonien. Selon la précision du média, l’option d’achat assorti au prêt du Franco-Ghanéen à Watford s’élève à 7,5 millions d’euros.

Si l’information du média très bien informé sur le mercato se confirme, l’ASSE aura conclu une vente bénéfique, car elle avait transféré Pierre Ekwah de Sunderland AFC, contre une indemnité estimée à 6 millions d’euros.

Lire aussi sur l’ASSE :