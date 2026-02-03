Mercato OM : Un milieu quitte Marseille, la raison tombe

La direction de l’OM a procédé une vaste opération de dégraissage. Angel Gomes fait notamment partie de ces joueurs qui ont Marseille cet hiver. Le milieu anglais a dévoilé la raison de son départ.

Mercato : Angel Gomes, les coulisses de son départ de l’OM

Le parcours d’Angel Gomes à l’Olympique de Marseille a été bref. Le milieu de terrain de 25 ans avait rejoinr le navire OM cet été dans l’espoir de s’imposer. Sauf que les choses ne sont pas passées comme il l’espérait. L’ancien Lillois a progressivement perdu sa place dans le onze de Roberto De Zerbi.

La direction de l’OM a ouvert la porte pour son départ, six mois seulement après sa venue. Des écuries plus huppées comme Newcastle, Brighton ou encore West Ham ont tenté d’arracher sa signature sans succès. Angel Gomes a finalement choisi Wolverhampton pour son retour en Premier League.

Ce choix en a surpris plus d’un, car les Wolves occupent actuellement la dernière place du championnat. Ils rapprochent d’une relégation en Championship. Wolverhampton, malgré sa situation difficile en Premier League, disposait tout de même d’un atout décisif dans ce dossier.

Rob Edwards a influencé son choix pour Wolverhampton

La raison du transfert d’Angel Gomes est avant tout humaine. L’international anglais a privilégié ses retrouvailles avec Rob Edwards. L’actuel entraîneur des Wolves l’a encadré lors son passage au sein de l’équipe des jeunes d’Angleterre (U20). Le milieu de terrain a confessé que le technicien avait été un soutien moral pour lui.

Cette relation de confiance a convaincu Angel Gomes de rejoindre Wolverhampton. « Travailler sous les ordres du manager Rob m’a attiré. Je le connais depuis un bon moment », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Notons qu’Angel Gomes est prêté avec une option d’achat de 7 millions qui devient obligatoire en cas de maintien des Wolves. Il est « super excité » à relever ce nouveau défi.

