OL Mercato : Cinq départs bouclés par l’Olympique Lyonnais

L’OL a été actif tant dans le sens des arrivées que dans celui des départs, pendant le mercato d’hiver refermé lundi soir.

Mercato : Endrick, la star parmi les recrues de l’OL

L’OL a recruté quatre nouveaux joueurs, et non des moindres, sur le marché hivernal. Endrick (19 ans) est prêté par le Real Madrid pour six mois. L’arrivée de l’attaquant international Brésilien (14 sélections) à Lyon élève davantage le club rhodanien à un certain niveau.

Noah Nartey (milieu offensif, 20 ans), Roman Yaremchuk (avant-centre, 30 ans) et Noham Kamara (défenseur central, 19 ans) sont les autres renforts de Lyon.

Mercato : Molebe et Rodriguez prêtés, Barisic, Kumbedi et Satriano transférés

Dans le sens des départs, l’Olympique Lyonnais a laissé partir Enzo Molebe (18 ans) et Alejandro Gomes Rodriguez (18 ans en mars), dans les derniers instants du mercato. En manque de temps de jeu sous les ordres de Paulo Fonseca, les deux jeunes avant-centres sont prêtés sans option d’achat en Ligue 2, respectivement au Montpellier HSC et au FC Annecy.

Indésirable entre Rhône et Saône, Téo Barisic (21 ans) a été transféré au HNK Rijeka, contre 400 000 euros, assortis assorti d’un intéressement de 12,5 % sur une éventuelle plus-value future. Le défenseur s’est engagé avec le club croate jusqu’en juin 2030.

Quant à Saël Kumbedi (21 ans en mars), il a été transféré définitivement au VfL Wolfsburg où il était prêté depuis l’été. Le club de Bundesliga a levé l’option d’achat fixée à 6 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2 M€, ainsi que d’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

Prêté par le RC Lens à l’OL, avec une option d’achat, le 1er septembre 2025, Martin Satriano n’a passé que quatre mois à Lyon. Il a été transféré à Getafe FC, le 1er janvier 2026.

Le club rhodanien a d’abord levé l’option d’achat de l’avant-centre uruguayen auprès du Racing Club de Lens, pour un montant de 5 M€, assorti de bonus pouvant atteindre 1 M€ et d’un intéressement de 10 % sur la plus-value, avant de le transférer en Liga en Espagne. Il a fait l’objet d’un prêt payant d’un montant de 300 000 €, assorti d’une option d’achat fixée à 6,5 M€.

À Lyon, Martin Satriano n’a pas réussi à s’imposer, alors qu’il avait été recruté pour remplacer Alexandre Lacazette ou Georges Mikautdze. Grâce à ces départs, l’OL a engrangé quelques euros en retour.

