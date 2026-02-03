PSG-OM : Décision forte de la LFP, Paris avantagé ?

La LFP a dévoilé l’arbitre qui dirigera le prochain Classique PSG-OM. Il s’agit de Willy Delajod, un nom qui suscite déjà une vive polémique.

PSG-OM : Willy Delajod sera au sifflet

Le choc tant attendu de la Ligue 1 approche à grands pas. C’est ce dimanche 8 février que le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’affrontent au Parc des princes. Ce choc sera décisif dans la course au titre. Et cinq jours avant ce Classique, l’arbitrage se retrouve au cœur des discussions.

La LFP a désigné Willy Delajod pour arbitrer ce duel OM-PSG au Parc des Princes. L’homme de 33 ans sera épaulé par Erwan Finjean et Valentin Evrard. Tandis que l’assistance vidéo sera assurée par le duo Rainville-Lissorgue. Cette décision ne manque pas de faire réagir, notamment du côté de Marseille.

Un arbitre au bilan très favorable au Paris Saint-Germain

La raison ? Les statistiques historiques de Monsieur Delajod penchent nettement en faveur du PSG. Le club entraîné par Luis Enrique a disputé 24 rencontres sous ses ordres, avec un bilan de 17 victoires. Ce taux de réussite, supérieur à 70 %, alimente les craintes phocéennes. Surtout que le souvenir du choc PSG-OM de septembre 2023 reste vif dans les mémoires.

Ce soir-là, sous la direction du même Willy Delajod, les Parisiens avaient écrasé les coéquipiers de Leonardo Balerdi sur un score sans appel de 4-0. Pourtant, tout n’est pas noir pour les Olympiens. Ils ont battu Brest (3-0) avec ce même arbitre plus tôt dans la saison. Quoi qu’il en soit, l’arbitrage sera scruté de très près ce dimanche soir. Un match qui promet d’être électrique.

