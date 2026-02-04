PSG-OM : Emerson prévient, Marseille va faire mal !

Avant le choc PSG-OM, Marseille retrouve le sourire et l’ambition après une semaine cauchemardesque en Ligue des Champions. Emerson, latéral gauche marseillais, en profite et envoie un message clair au PSG avant le Classique après la victoire face au Stade Rennais.

Une victoire qui redonne confiance à l’OM

Marseille a frappé fort ce mardi soir en 8e de finale de la Coupe de France en écrasant le Stade Rennais 3-0. Les Phocéens, privés de Ligue des Champions de manière rocambolesque, avaient besoin de cette bouffée d’air. Le Vélodrome a vibré, les supporters, toujours fidèles, ont soufflé sur les braises d’une équipe déterminée à se relancer.

« Nous sommes contents car c’est important de gagner à la maison. Après ce qu’il s’est passé la semaine dernière, on était tous déçus de quitter la Ligue des Champions », a reconnu Emerson au micro de beIN Sports. Une déclaration qui montre que l’OM compte bien tourner la page et retrouver le plaisir de la victoire.

PSG-OM : Emerson, messager d’alerte pour le Paris SG

Le latéral gauche ne s’arrête pas aux sourires : il envoie un avertissement clair à Paris. « Je donnerai toujours le meilleur pour les coéquipiers et l’entraîneur pour que l’on gagne le plus de matchs. Oui, nous sommes prêts », assure Emerson, confiant et déterminé, avant le choc du week-end prochain en Ligue 1.

La tension monte avant le Classique. Avec cette victoire convaincante et l’envie de revanche, Marseille semble prêt à faire mal. Les Parisiens sont prévenus : les Phocéens arrivent au Parc en conquérant. L’OM veut montrer qu’après la déception européenne, il reste un ogre du championnat et un candidat sérieux pour les trophées domestiques.

