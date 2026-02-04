OM-SRFC : La réaction surprenante de Beye après la claque reçue

Le Stade rennais d’Habib Beye a subi une lourde défaite face à l’OM (3-0) en huitièmes de finale de Coupe de France, mardi soir à l’Orange Vélodrome. Le technicien sénégalais tente pourtant de tirer du positif malgré une soirée compliquée.

OM-SRFC : Une claque logique mais difficile à digérer pour le Stade Rennais

Il n’y a jamais eu match ce mardi à Marseille. L’OM, porté par un collectif solide et précis, a infligé une correction au Stade rennais, qui peine à exister sur la scène nationale cette saison. Dans ses déclarations rapportées par La Provence, Habib Beye ne cache pas sa déception : « On a fait trop d’erreurs pour espérer quelque chose. C’était un match de très haut niveau et on a été punis. Le remède, c’est le travail », a-t-il affirmé.

Pourtant, le technicien rennais garde la tête froide. Cette défaite illustre surtout les difficultés actuelles de son groupe, marqué par des périodes de doute et des erreurs collectives trop fréquentes pour espérer rivaliser avec les équipes du haut de tableau.

Beye entre lucidité et espoir

Malgré la sévère déconvenue, Habib Beye veut encourager ses joueurs et relever le moral de son effectif. « Certains de nos joueurs sont dans une mauvaise période, on doit les accompagner pour qu’ils retrouvent de la confiance. Il y a quand même de bonnes choses dans le jeu », a-t-il souligné. L’entraîneur connaît trop bien l’OM pour le sous-estimer et rappelle que même un club en crise peut se montrer redoutable : « Dire que ce n’est pas un grand Marseille, ce n’est pas mon avis. La crise fait parfois du bien », a-t-il dit.

Beye souhaite désormais se projeter sur le championnat. Rennes affrontera Lens samedi après-midi, un rendez-vous crucial pour rester dans la course aux places européennes. « Nos objectifs restent les mêmes, on doit accrocher une place européenne. On sait que nos concurrents sont bien partis et sont mieux armés que nous, mais on va essayer d’y arriver », conclut-il avec pragmatisme.

