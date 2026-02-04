ASSE : Une terrible annonce tombe pour les Verts

L’ASSE traverse une période délicate en Ligue 2, et la montée directe en Ligue 1 s’éloigne dangereusement. David Guion, ancien entraîneur de Bordeaux et de l’ESTAC, tire la sonnette d’alarme pour les Verts et leurs supporters.

ASSE : Une descente douloureuse qui se fait encore sentir

Après deux défaites consécutives lors des dernières journées, l’ASSE ne parvient toujours pas à retrouver la voie du succès. Saint-Étienne pointe actuellement à la 5e place du championnat, avec seulement trois points d’avance sur le dixième et quatre de retard sur le second. Un constat inquiétant pour un club habitué à viser les sommets.

David Guion, qui connaît bien les défis d’un club relégué, explique : « Faire l’ascenseur directement après une relégation n’est clairement pas une chose aisée. Et malgré 25 millions d’euros dépensés l’été dernier dans le recrutement, les Verts le constatent à leurs dépens ».

L’ancien entraîneur pointe du doigt un choix de continuité contestable : le maintien d’Eirik Horneland à la tête de l’équipe n’a visiblement pas suffi à relancer la machine stéphanoise.

Les play-offs, un objectif plus réaliste pour Saint-Etienne

Pour David Guion, la montée directe en Ligue 1 apparaît désormais presque inaccessible : « Le changement de coach devra apporter un nouvel élan en termes de personnalité et de caractère. Mais le coach ne va pas jouer. C’est une prise de conscience que les joueurs doivent être capables d’avoir », estime-t-il. L’ancien directeur du centre de formation insiste sur l’importance des leaders.

« Pour l’avoir vécu à Bordeaux et avec Reims, quand on est en haut, il faut des leaders. C’est indispensable. Il faut des relais au coach et il faut que les garçons se révèlent à ce niveau-là », a-t-il déclaré. Avec un championnat à 18 équipes où chaque défaite compte, Saint-Étienne n’a plus de temps à perdre : déjà sept défaites au compteur, dont deux récentes, alors que les équipes promues directement l’an dernier n’ont pas dépassé ce total sur une saison complète.

