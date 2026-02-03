ASSE : Les premières impressions de Montanier sont bonnes

Nouvel entraineur de l’ASSE, Philippe Montanier a dirigé son premier entraînement, ce mardi. Il assure que les Verts sont concentrés sur le match contre Montpellier et sur l’objectif du club.

ASSE : Montanier rassure sur l’état d’esprit des Verts après Boulogne

À l’issue de sa première séance d’entraînement à la tête du staff technique de l’ASSE, Philippe Montanier s’est confié sur l’état d’esprit des Verts, qui ont concédé deux défaites contre Reims et Boulogne, avant son arrivée. Selon le successeur d’Eirik Horneland, ils se sont remis à la tête à l’endroit et sont plutôt aminés part l’envie de faire mieux.

« Je les ai trouvés plutôt souriants, avec beaucoup de fraîcheur à l’entraînement. J’ai trouvé les joueurs très concentrés, très appliqués, les têtes un peu lavées. Les premiers ressentis sont plutôt bons. On va dire que c’est de bon augure », a-t-il rassuré au micro d’Evect, à l’issue de l’entraînement.

« Forcément, il y a de la déception par rapport à la défaite de samedi dernier, mais on doit switcher rapidement […]. On regarde vers l’avenir, le plus important, c’est de préparer Montpellier, et progressivement, on verra. Ce match à domicile est une belle occasion de retrouver le goût de la victoire », a expliqué le technicien français de 61 ans.

Les Verts doivent « intégrer rapidement les principes défensifs et offensifs »

Ayant pour objectif de ramener l’ASSE en Ligue 1, à l’issue des 12 journées restantes pour boucler la saison, Philippe Montanier est plutôt optimiste. « Comme je l’ai expliqué, on va surtout mettre en place les principes défensifs et offensifs, qu’il faut intégrer rapidement pour les appliquer en match. […]. On n’a pas trop de temps, donc je leur ai dit d’être concentrés et appliqués, parce qu’il va falloir que ces principes-là rentrent vite dans les têtes », a-t-il laissé entendre.

Montanier rassure : « On doit faire mieux, on va faire mieux »

L’AS Saint-Etienne est 5e au classement de la Ligue 2, avec 7 points de moins que le leader (Troyes) et compte 4 points de retard sur le deuxième (Reims). Toutefois, elle reste en course pour les deux premières places qualitatives directement pour la montée en Ligue 1. Pour Philippe Montanier, l’objectif remontée est jouable. « On peut faire mieux, on doit faire mieux, on va faire mieux », a-t-il promis.

