Ousmane Dembélé au PSG : La fin de l’état de grâce ?

Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025 et visage triomphant du PSG version européenne, traverse une zone de turbulences inattendue. Entre performances en demi-teinte et négociations contractuelles au point mort, l’idylle parisienne semble aujourd’hui marquer le pas.

PSG : Dembélé, du sommet au doute

Ousmane Dembélé a changé de dimension en septembre dernier. Ballon d’Or, vainqueur de la Ligue des champions, lauréat du trophée FIFA The Best : rarement un joueur parisien n’avait autant incarné la réussite. À 28 ans, l’international français était devenu le patron offensif incontesté du PSG, celui autour duquel tout devait s’articuler.

Lire aussi : Mercato PSG : L’annonce choc sur le successeur de Dembélé !

Logiquement, les dirigeants parisiens ont rapidement ouvert les discussions pour prolonger son contrat, actuellement valable jusqu’en juin 2028. L’objectif était clair : sécuriser l’homme fort du projet et afficher une continuité sportive. Mais derrière les sourires de façade, le dossier s’est vite complexifié.

Prolongation au point mort, performances en baisse

Selon plusieurs échos, les négociations sont aujourd’hui bloquées. Les exigences salariales de Dembélé seraient jugées excessives par le PSG, peu enclin à bouleverser sa grille salariale, même pour son Ballon d’Or. Résultat : chacun campe sur ses positions, dans un climat devenu plus tendu.

À voir

ASSE : Les premières impressions de Montanier sont bonnes

Lire aussi : Mercato : Accord entre le PSG et Man United pour Rashford ?

Sur le terrain, le timing interroge. Moins tranchant, parfois nonchalant, l’ailier affiche un rendement inférieur à celui de la saison passée. Une baisse de régime qui alimente les débats et pose une question sensible : le flou contractuel pèse-t-il sur ses performances ?

« La fête est finie » : l’avertissement est lancé

Le malaise a pris une autre dimension après la sortie remarquée de Bruno Salomon sur France Bleu. « Il y a un moment donné, je suis désolé, mon bon Ousmane, mais la fête est finie (…) s’il fait la tête à ses dirigeants, car son contrat en or n’arrive pas, ce n’est pas la peine de nous le faire comprendre », a lâché le journaliste, pointant une attitude jugée déplacée.

Une déclaration forte, presque un rappel à l’ordre public. À Paris, le statut protège, mais n’excuse pas tout. Ousmane Dembélé reste un joueur majeur, mais le Parc attend plus qu’un CV doré. À lui désormais de répondre sur le terrain. Affaire à suivre.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Le plan audacieux du Real Madrid pour Vitinha

À voir

CdF : L’OM sans pitié pour le Stade Rennais !

PSG : Luis Enrique enterre définitivement Lucas Chevalier !

Mercato PSG : Le Real prêt à défier Al-Khelaïfi pour Vitinha