Vente OM : Le milliardaire recalé finance un transfert XXL ailleurs

Longtemps associé aux rumeurs de Vente OM, le richissime investisseur saoudien Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz n’a jamais posé ses valises sur la Canebière. Faute d’avoir racheté l’Olympique de Marseille, il a choisi une autre scène pour frapper très fort sur le mercato.

La Vente OM, un mirage qui agite toujours Marseille

Depuis des années, la Vente OM alimente fantasmes et espoirs dans les travées du Vélodrome. Malgré les démentis répétés de Frank McCourt, l’idée d’un rachat par un fonds saoudien n’a jamais totalement disparu du paysage médiatique marseillais. Parmi les noms évoqués, celui d’Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz revenait avec insistance, symbole d’un OM rêvé version XXL.

Mais le club phocéen est resté sous pavillon américain. McCourt n’a pas cédé, et le milliardaire saoudien a dû regarder ailleurs pour investir dans le football. Un ailleurs où les portes sont grandes ouvertes et les ambitions clairement assumées : l’Arabie saoudite.

Un prince saoudien devenu acteur majeur du football local

Recalé de la Vente OM, Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz s’est recentré sur le développement du football saoudien. Son influence est désormais tangible à Al Hilal, l’un des clubs phares du royaume, où son soutien financier a pesé lourd dans les récentes opérations.

« Il a été très important, c’est un donateur du club, il nous a aidés pour avoir de nouveaux joueurs cet hiver, mais il faut préciser que le principal actionnaire du club est toujours le PIF, à hauteur de 75% », a précisé Esteve Calzada, directeur sportif d’Al Hilal, dans les colonnes de L’Équipe. Une mise au point claire, mais révélatrice d’un rôle stratégique.

Benzema, le transfert XXL qui change tout

La signature de Karim Benzema à Al Hilal illustre cette montée en puissance. Une opération éclair, presque chirurgicale. « On a pu réaliser ce transfert très vite, tout s’est fait en 48 heures », a confié Calzada, soulignant l’efficacité d’un projet mûrement préparé. Au-delà du terrain, l’enjeu est global.

« Karim voulait encore évoluer dans un grand club, qui l’est non seulement en Arabie saoudite, mais aussi en Asie », a-t-il ajouté, évoquant aussi les retombées commerciales : maillots, contenus éditoriaux, rayonnement international. Avec déjà « plus de 43 millions de followers », Al Hilal vise désormais le monde francophone.

