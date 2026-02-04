ASSE : L’énorme aveu de Montanier qui fait chavirer le Forez

Philippe Montanier a fait forte impression dès son premier entraînement à l’ASSE. Entre émotion et réalisme, le nouveau coach des Verts a livré un message clair aux supporters stéphanois : leur passion est inestimable.

ASSE : Montanier retrouve le Forez avec émotion

Mardi matin, le centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat a vibré au rythme des supporters. Plusieurs dizaines d’entre eux avaient fait le déplacement pour observer la première séance dirigée par Philippe Montanier. L’ancien joueur stéphanois, qui avait évolué au club lors de la saison 1999-2000, n’a pas caché son émotion : « Avec le public stéphanois ? Il y a une telle chaleur humaine. J’ai connu ça il y a 25 ans mais ça reste toujours de mise… ça a toujours été une référence », a-t-il confié.

Cette ambiance unique, mêlant ferveur et exigence, rappelle à Montanier que le club n’est pas seulement une équipe sur le terrain, mais une institution dans le cœur des habitants du Forez. Une responsabilité qu’il compte assumer pleinement dès ses premiers pas sur le banc.

Une déclaration qui fait mouche : « Tout s’achète sauf les supporters ! »

Philippe Montanier n’a pas seulement séduit par sa nostalgie, mais aussi par son sens de la mesure et de l’humour. À propos de l’engouement stéphanois, il a déclaré : « Je dirais que c’est une bonne pression… Ce qu’il y a de bien dans le foot, c’est que tout s’achète sauf les supporters ! » Une phrase qui a instantanément trouvé écho auprès des fans présents.

Le coach des Verts insiste sur l’importance de la relation entre l’équipe et son public : « On doit se montrer à la hauteur des supporters… On ne pourra peut-être pas gagner tous les matchs mais au moins qu’ils soient fiers de leur équipe et des valeurs qu’on a et qu’a l’AS Saint-Étienne. » Une philosophie simple mais puissante, qui pourrait bien insuffler un nouvel élan au club, sur le terrain comme dans les tribunes.

