PSG-OM : Grosse annonce avant le choc au Parc !

À deux semaines d’un Classique PSG-OM toujours incandescent, une prise de position inattendue vient bousculer les habitudes. Le Collectif Ultras Paris appelle officiellement à autoriser les supporters marseillais au Parc des Princes, au nom d’une certaine idée du football.

PSG-OM : Un Classique sous tension… mais avec un message fort

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le PSG recevra l’OM le 8 février prochain. Un rendez-vous à part, qui dépasse le cadre sportif. Et cette fois, l’actualité ne se joue pas seulement sur la pelouse. Dans un communiqué publié samedi 24 janvier, le Collectif Ultras Paris (CUP) a surpris en demandant aux instances d’autoriser le déplacement des supporters marseillais au Parc des Princes.

Un message clair, presque militant, qui tranche avec la tradition des interdictions entourant le PSG-OM. « Malgré l’interdiction de déplacement qui a frappé les supporters parisiens au match aller et par le passé, nous défendons le principe de liberté de supporter son club partout où il joue », affirme le CUP. Une déclaration forte, qui rappelle que la rivalité n’efface pas la passion commune des tribunes.

Le ras-le-bol face à la politique de l’interdiction

Quelques jours plus tôt, la préfecture de police de Paris avait pourtant tranché : interdiction de circulation et de stationnement « à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’équipe de l’Olympique de Marseille ». Une mesure valable pour le Classique PSG-OM du 8 février, mais aussi pour le déplacement à Jean-Bouin face au Paris FC le 31 janvier.

Une décision jugée inacceptable par les ultras parisiens. « Les Classiques doivent redevenir de véritables chocs, joués dans un cadre organisé, encadré et dans le dialogue avec les supporters des deux camps », insiste le CUP, qui dénonce une « politique systématique de l’interdiction ». Le collectif plaide également pour la réciprocité, souhaitant voir les supporters parisiens autorisés à se rendre au Vélodrome.

Un appel au dialogue, rare et symbolique

Au-delà du PSG-OM, le message vise plus large. « La situation actuelle fait de la France une exception incompréhensible », écrit encore le CUP, qui pointe un modèle sécuritaire à contre-courant des grandes nations du football. Dans un ultime appel, les ultras concluent : « Il n’est pas trop tard pour agir ».

Communiqué du samedi 24 Janvier 2026.



Jusqu'à quand ?



Il est temps d'ouvrir le dialogue ! #PSGOM pic.twitter.com/Wq6pDiXKFD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) January 24, 2026

Un message presque utopique, teinté d’humour involontaire tant il semble éloigné des pratiques actuelles. Mais aussi un signal fort, à l’approche d’un Classique qui, peut-être, pourrait redevenir une fête totale du football.

