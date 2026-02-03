Mercato PSG : Le plan audacieux du Real Madrid pour Vitinha

Le Real Madrid rêve de recruter Vitinha et son long contrat courant jusqu’en juin 2029 avec le PSG ne semble pas du tout effrayer Florentino Pérez. Le président madrilène aurait même déjà un plan bien précis pour faire craquer Nasser Al-Khelaïfi l’été prochain.

Mercato PSG : Le Real Madrid attend un signe de Vitinha

Désormais orphelin de meneur de jeu depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid rêve de Vitinha depuis la saison dernière. Les dirigeants du club espagnol estiment que le maître à jouer du Paris Saint-Germain serait la recrue parfaite pour donner un nouvel éclat à leur milieu de terrain. Pour le moment, les Merengues n’ont pas encore contacté ni le PSG ni le joueur.

D’après les révélations de la Cadena Ser, la direction sportive de la Maison-Blanche attend tout simplement un signe de Vitinha. À l’instar de Kylian Mbappé à l’été 2024, si l’international portugais venait à faire le premier pas en signifiant au Paris SG son souhait de changement, alors le Real Madrid pourrait lancer l’offensive et offrir un chèque de 100 millions d’euros pour recruter l’ancien joueur du FC Porto.

Et alors que le natif de Vila das Aves est considéré comme un joueur intouchable, tant par Luis Enrique que par la direction du PSG, les pensionnaires de Liga envisageraient l’option d’inclure un joueur dans l’opération.

Arda Güler comme monnaie d’échange pour avoir Vitinha ?

En effet, selon les dernières informations du site Fichajes, le Real Madrid prépare effectivement une offre alléchante pour s’attacher les services de Vitinha. Le média ibérique évoque un montant pouvant atteindre 150 millions d’euros pour déloger le Portugais du Paris Saint-Germain.

Pour maximiser leurs chances dans ce dossier, les Madrilènes seraient aussi prêts à inclure dans le deal des joueurs comme Eduardo Camavinga ou Arda Güler, qui plaît à Luis Enrique, comme monnaie d’échange. De leur côté, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont sereins et travaillent déjà à blinder davantage Vitinha avec un nouveau bail pour éloigner le Real et les autres prétendants.

