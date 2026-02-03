CdF : L’OM sans pitié pour le Stade Rennais !

Sous pression après ses récentes désillusions, l’OM a parfaitement réagi en Coupe de France. Sérieux, appliqués et cliniques, les hommes de Roberto De Zerbi ont balayé un Stade Rennais trop friable (3-0) pour rejoindre les quarts de finale.

CdF : La belle réaction de l’OM face au Stade Rennais

Ce huitième de finale n’avait rien d’anodin pour l’OM. Marqué par son échec européen et par un nul frustrant en Ligue 1 face au Paris FC, le club phocéen abordait la Coupe de France comme une bouée de sauvetage. Roberto De Zerbi, désormais entraîneur le plus capé de l’ère Longoria, savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur, d’autant plus dans une compétition rendue plus ouverte après l’élimination du PSG.

Dès l’entame, Marseille a affiché un visage conquérant. Pressing haut, intensité maximale et volonté claire de frapper vite : le plan a fonctionné à merveille. Profitant d’une grossière erreur de Quentin Merlin, Timothy Weah a servi Amine Gouiri pour l’ouverture du score dès la 2e minute. Le Vélodrome pouvait souffler, l’OM était lancé.

Le Stade Rennais trop timoré pour exister

Ce but précoce a paradoxalement fait retomber le rythme, mais jamais la maîtrise marseillaise. Rennes, fébrile et sans idées, s’est contenté de ballons longs, sans véritable danger pour De Lange. Les Bretons ont toutefois pu nourrir des regrets après un tacle très limite de Nwaneri sur Kamara, seulement sanctionné d’un jaune en l’absence de VAR.

Ce fait de jeu a cristallisé la frustration rennaise, accentuée par la sortie sur blessure de Glen Kamara. Mais sur le terrain, le constat était clair : le SRFC manquait cruellement de tranchant. L’Olympique de Marseille, sans forcer, menait logiquement à la pause.

Greenwood en patron, Marseille déroule

Au retour des vestiaires, Rennes n’a pas corrigé ses errements. Pire, toute la défense a sombré dès la reprise, laissant Greenwood faire le break (2-0). Le match était plié. Inoffensifs, les hommes d’Habib Beye ont assisté, impuissants, à la démonstration marseillaise.

Après une occasion manquée par Gouiri, Aubameyang a scellé le sort de la rencontre sur une nouvelle offrande de Greenwood (3-0). L’OM file en quarts, retrouve de la sérénité et s’offre un bol d’air bienvenu avant le Clasico face au PSG ce week-end. Rennes, lui, repart avec de lourdes inquiétudes… et aucune pitié reçue.

