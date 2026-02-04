OM : Après la crise, le plan fou pour la Coupe révélé

Après des semaines compliquées, l’OM semble enfin respirer. Une victoire éclatante face au Stade Rennais relance les ambitions marseillaises en Coupe de France.

OM-Stade Rennais : Une victoire qui redonne confiance au Vélodrome

Après l’élimination en Ligue des Champions et un nul frustrant contre le Paris FC (2-2), l’OM avait besoin d’un électrochoc. Ce fut chose faite contre le Stade Rennais. Dans une ambiance retrouvée au Vélodrome, les Phocéens ont offert un récital : 3-0, une victoire nette qui relance sérieusement les espoirs marseillais. Amine Gouri a ouvert le score dès les premières minutes, donnant le ton à une rencontre où Marseille n’a jamais été mis en danger.

Mason Greenwood, dès le retour des vestiaires, a alourdi le score avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne scelle la victoire avec un troisième but. Au-delà du résultat, c’est le contenu qui rassure : une organisation retrouvée, un pressing efficace et une équipe soudée. Ce succès permet à Marseille de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, un objectif désormais central dans la saison des Marseillais.

Aubameyang : l’homme du renouveau et des ambitions

Au micro de France 2, Pierre-Emerick Aubameyang a affiché son état d’esprit : « C’est important d’aller saluer les supporters. Dans ces moments, il faut savoir faire preuve d’humilité et savoir reconnaître ses torts. » L’attaquant gabonais n’a pas caché la frustration des derniers matchs : « Les deux derniers matchs, on a fait des erreurs. Il fallait gagner ce soir. J’ai envie de gagner cette Coupe de France, on va tout faire pour. C’est une bonne chose de sortir avec un clean sheet. »

Son message est clair : l’Olympique de Marseille veut aller au bout. La compétition devient désormais une priorité, surtout après un début d’année en demi-teinte. L’ambition affichée par Aubameyang et l’ensemble de l’effectif pourrait bien transformer cette Coupe en un véritable plan de relance pour le club phocéen.

Le plan fou pour la Coupe : jusqu’au bout !

Désormais, Marseille semble prêt à tout mettre en œuvre pour briller en Coupe de France. L’équipe affiche une confiance retrouvée, et l’état d’esprit collectif pourrait faire la différence. Les supporters, qui avaient vu les dernières semaines avec inquiétude, retrouvent le sourire et espèrent que ce nouvel élan portera Marseille jusqu’au sacre.

Si le club réussit à maintenir cette dynamique, la Coupe de France pourrait devenir le symbole de la résurrection marseillaise après une période tourmentée. Une renaissance que les fans attendaient depuis trop longtemps, et qui commence enfin à prendre forme sous les yeux du Vélodrome en fusion.

